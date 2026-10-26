Entre Ríos oficializó un aumento del 3,5% para estatales y actualizó los salarios mínimos

El Gobierno de Entre Ríos oficializó un aumento salarial del 3,5% para los empleados públicos provinciales, con excepción de los docentes. La medida rige retroactivamente desde el 1° de septiembre de 2026 y contempla nuevos salarios mínimos, una actualización de las asignaciones familiares y aumentos en las becas de residentes.
La disposición fue establecida mediante un decreto firmado por el gobernador Rogelio Frigerio, mientras continuaba abierta la negociación paritaria y sin un acuerdo salarial alcanzado. El incremento se calcula sobre los haberes de agosto y alcanza a los conceptos remunerativos de los distintos escalafones del Poder Ejecutivo, con exclusión de determinados ítems variables o extraordinarios.
Aumento para estatales en Entre Ríos: cuánto cobrarán con los nuevos mínimos
Con la actualización, el salario mínimo quedó fijado en $792.720 para los trabajadores de los escalafones General, Vial, Contaduría General, Tesorería General y Oficina Provincial de Presupuesto. En tanto, los agentes del Escalafón General que se desempeñan efectivamente en el Ministerio de Salud y perciben determinados adicionales por actividad crítica o riesgosa tendrán un mínimo de $903.501.