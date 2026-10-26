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El Papa León XIV confirmó su viaje a la Argentina

El Vaticano emitió un comunicado en el que aseguró que el Sumo Pontífice “ha expresado alegría y entusiasmo” por su próximo viaje hacia América Latina.
Nacionales26 de octubre de 2026

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El Papa León XIV confirmó, este lunes, su viaje a nuestro país, luego de haber sido operado recientemente por un adenocarcinoma pulmonar: "¡Argentina, allá vamos!", publicó en su cuenta oficial de la red social X.

Por su parte, El Vaticano emitió un comunicado en el que aseguró que el Sumo Pontífice "ha expresado alegría y entusiasmo" por su próximo viaje hacia América Latina, además de manifestar "sus esperanzas" de que dicha visita "fortalezca el compromiso de los cristianos en la proclamación del Evangelio".

“Estoy deseando regresar al continente donde he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para que abramos nuestros corazones los unos a los otros, fortalezcamos nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovemos nuestro compromiso de proclamar el Evangelio con alegría”, indicó el Papa desde el texto emitido por la Santa Sede

En la misma línea, aseguraron que su médico, el Dr. Luigi Carbone, informó que su recuperación "avanza bien" y remarcaron que goza de "buena salud": "Los últimos exámenes atestiguaron su buena salud y condición clínica favorable”, agregaron.

El Sumo Pontífice llegará el domingo 8 de noviembre, en el marco de su primera visita oficial que se extenderá hasta el miércoles 11; su agenda incluirá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Llegará a las 16:30 al Aeroparque Jorge Newbery, en un vuelo procedente de Uruguay, y se reunirá con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, además de brindar un discurso en el Palacio Libertad.

El lunes 9 visitará el Cottolengo Don Orione en la localidad bonaerense de Claypole y, ese mismo día a las 11:30hs., llevará a cabo una misa en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.

Al día siguiente, viajará a la provincia de Córdoba para dar una misa a las 10hs. en la Escuela de Aviación Militar y, por la tarde, regresará a Buenos Aires para una vigilia juvenil en Palermo.

Durante su último dia, visitará la cárcel de Devoto y realizará la misa de cierre en la Basílica de Luján; cerca de las 14hs. partirá rumbo a Lima, Perú, desde el Aeropuerto de Ezeiza. 

AgenciaNA

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