Lo atraparon por robar comida en María Grande

Un hombre fue detenido durante la madrugada de este lunes en María Grande, luego de ingresar a un local de comidas ubicado sobre avenida Urquiza para robar alimentos. Para acceder al lugar, saltó un tapial y entró por una ventana.

Según se informó a AHORA, el hecho ocurrió alrededor de las 3, cuando personal policial recibió un llamado telefónico que alertaba sobre un ilícito en curso. Los efectivos acudieron de inmediato y detuvieron al sospechoso en el marco de un procedimiento por hurto en flagrancia calificado por escalamiento.

El hombre es oriundo de María Grande y, de acuerdo con la información policial, cuenta con antecedentes por delitos contra la propiedad. Tras informar lo sucedido a la Fiscalía en turno, se dispuso que el detenido fuera trasladado a la Alcaidía de Tribunales, previo cumplimiento de los trámites de antecedentes personales y revisión médica. Los alimentos que habían sido sustraídos fueron recuperados y entregados al damnificado.