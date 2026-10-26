google_preferred_source_badge_dark_ESPlus en Vivo

Lo atraparon por robar comida en María Grande

Saltó un tapial y se metió para llevarse alimentos. La Policía lo detuvo esta madrugada y lo puso a disposición de la Justicia.
Policiales/Judiciales26 de octubre de 2026

google

robo-maria-grande

Un hombre fue detenido durante la madrugada de este lunes en María Grande, luego de ingresar a un local de comidas ubicado sobre avenida Urquiza para robar alimentos. Para acceder al lugar, saltó un tapial y entró por una ventana.

Según se informó a AHORA, el hecho ocurrió alrededor de las 3, cuando personal policial recibió un llamado telefónico que alertaba sobre un ilícito en curso. Los efectivos acudieron de inmediato y detuvieron al sospechoso en el marco de un procedimiento por hurto en flagrancia calificado por escalamiento.

El hombre es oriundo de María Grande y, de acuerdo con la información policial, cuenta con antecedentes por delitos contra la propiedad. Tras informar lo sucedido a la Fiscalía en turno, se dispuso que el detenido fuera trasladado a la Alcaidía de Tribunales, previo cumplimiento de los trámites de antecedentes personales y revisión médica. Los alimentos que habían sido sustraídos fueron recuperados y entregados al damnificado.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus
Jacob Hernán

Cómo se controlará el peso de los camiones en las rutas de Entre Ríos

Estación Plus Crespo
Entre Ríos26 de octubre de 2026
El ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Hernán Jacob, precisó a Estación Plus Crespo, qué sucederá con la carga excedente de peso cuando se detecten infracciones. Proyectan ampliar la capacidad de control, para llegar a los puntos críticos y preservar la trama vial.

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail
Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo