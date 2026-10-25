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Adolescentes quemaron una moto, pasos antes de que policías los identifiquen

La explosión de llamas provocada, se produjo dentro de una obra en construcción, aumentando el riesgo para sí y los uniformados. Fueron reducidos: tenían 14 y 16 años.
Policiales/Judiciales25 de octubre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

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Promediando las 00:30 de este domingo, efectivos de la Jefatura Tala, mientras realizaba recorridas de prevención por calle 1° de Mayo entre Rivadavia y Basavilbaso; visualizaron un grupo de unas 7 motos que circulaban en una misma dirección a gran velocidad. Se hizo saber a Estación Plus Crespo que la mayoría de ellas se desplazaba sin luces, haciendo maniobras de riesgo y ruidos molestos.

Cuando los conductores de motos se percataron de la presencia policial, comenzaron a tomar en distintas direcciones, continuando a gran velocidad. Sin embargo, una de las unidades que estaba en proximidad, con dos ocupantes a bordo, se introdujo en una obra en construcción -por calle 1° de Mayo-.

Uniformados intentaron identificar a los involucrados, y cuando se dirigen hacia ellos por un pasillo de la obra, el conductor en una rápida maniobra prende fuego la moto, poniendo en riesgo sus vidas y la de los policías que intentaban evitar la fuga de ambos.

En ese contexto, intentaron darse a la fuga corriendo hacia la esquina norte, pero fueron inmediatamente reducidos.  

Se confirmó a Estación Plus Crespo, que una vez identificados, se trataban de adolescentes de 16 y 14 años. En el lugar se labraron las actuaciones de rigor, con conocimiento de la Fiscalía en turno y personal del COPNAF, que se hizo presente a la brevedad ante la convocatoria de la Policía.

Por disposición legal, ambos fueron entregados a sus progenitores, mientras que el motovehículo quedó secuestrado, en la causa caratulada en principio por "Daño y Resistencia a la Autoridad".

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