Con la excusa de retirarle la vianda, hurtaron a un adulto mayor: dos implicados

Comisaría Santa Elena -departamento La Paz-, tomó conocimiento de una sustracción ocurrida en una vivienda del Barrio Lourdes de esa ciudad, con características particulares. Se precisó a Estación Plus Crespo que dos sujetos ingresaron al domicilio de un hombre de 78 años, mediante un engaño: le manifestaron que retirarían el recipiente que corresponde a la vianda, que habitualmente encarga. El señor, gentilmente les facilitó el acceso este domingo.

Aprovechando esa excusa, ingresaron y sustrajeron un recipiente plástico, con el que ocultaron un teléfono celular Realme, que se encontraba sobre la mesa del comedor.

La denuncia fue radicada por una mujer de 54 años, quien al enterarse, aportó registros fílmicos que le facilitó una vecina, en los que se observa el accionar de los presuntos autores.

La policía realizó tareas investigativas y logró identificar a dos jóvenes, de 21 y 24 años, respectivamente. Fueron interceptados luego, cuando aún vestían prendas de similares características a las observadas en las imágenes. De hecho, la Fiscalía dispuso su correcta identificación y la constatación de las vestimentas.

Asimismo, continuando con la investigación, uniformados llegaron hasta el teléfono celular denunciado, el cual fue entregado voluntariamente por una mujer que manifestó haberlo adquirido desconociendo su procedencia. En consecuencia, se procedió al formal secuestro del dispositivo, para la restitución al propietario.