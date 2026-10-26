Brillante actuación de Magalí Laste: Segundo puesto en el Desafío Ichura de La Rioja

La atleta crespense Magalí Laste sumó así un nuevo logro a su destacada trayectoria deportiva al quedarse con el 2º puesto en la distancia principal de 55 kilómetros durante la reciente edición del Desafío Ichura, desarrollado este domingo en la zona montañosa de Chilecito, provincia de La Rioja.

​La competencia reunió a cerca de 400 competidores de diversos puntos de la Argentina, quienes se midieron en los exigentes circuitos de 12, 22, 37 y 55 kilómetros. En el trazado más largo y técnico del evento, la atleta de la Capital Nacional de la Avicultura demostró un altísimo nivel competitivo y una notable solidez física, ubicándose en el segundo escalón del podio en la rama femenina y en la tabla general de mujeres.

​Laste, especialista en pruebas de larga distancia y trail running, continúa consolidando una temporada de gran crecimiento, representando con orgullo a la ciudad de Crespo y posicionando al atletismo de la provincia de Entre Ríos en lo más alto de la escena nacional.

Con información de Ricardo "Noni" Gauna