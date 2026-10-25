Boca le ganó a Independiente sobre la hora y aseguró su lugar en playoffs del Torneo Clausura 2026

Boca desperdició algunas chances en el primer tiempo y le tocó sufrir durante gran parte del segundo, aunque aprovechó el fruto de sus inferiores para convertir sobre la hora y derrotar por 1-0 a Independiente, en la decimocuarta fecha del Torneo Clausura 2026.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el único gol del partido disputado en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini fue el defensor Facundo Herrera, con un cabezazo a los 43 minutos del segundo tiempo.

El triunfo sostiene al equipo de Rodolfo Arruabarrena en la punta de la tabla anual, con 57 unidades, y lo ubica segundo en la zona A, con 27 puntos, mientras que el “Rojo” llegó a su cuarto partido consecutivo sin ganar y es octavo, con 19 unidades.

En la próxima fecha, el “Xeneize” jugará el superclásico del fútbol argentino, ante River el domingo primero de noviembre desde las 15:00, mientras que el equipo de Jadson Viera será visitante ante Defensa y Justicia, el lunes 2 desde las 19:00.

“A lo Boca” es la definición de un partido en el que al equipo del “Vasco” Arruabarrena le costó tener efectividad y en el que el arquero Álvaro Montero tuvo que erigirse como una de las figuras del encuentro, aunque la pelota parada y la cabeza de “Jagger” Herrera sentenciaron el triunfo de la visita.

Boca tuvo su primer acercamiento a los seis minutos, con un gran centro al segundo palo del defensor Leandro Lozano desde la derecha para la aparición de Leonel Flores, que definió de primera pero le erró al poste derecho del arquero Santiago Mele.

En 14 minutos, Velasco abrió hacia la izquierda para habilitar a Miguel Merentiel, que abrió el pie derecho y buscó el primer palo de Mele, con un tiro poco ajustado que el arquero uruguayo pudo despejar con el pie.

Independiente tuvo una llegada de peligro dos minutos después, cuando Maximiliano Meza intentó sorprender con un remate alto desde un costado del área grande, que no salió lejos del travesaño.

En 24 minutos, un tiro libre del mediocampista Leandro Paredes al segundo palo buscó la cabeza de Santiago Ascacibar, que no pudo conectar de lleno y vio como su remate se perdía por el palo derecho de Mele.

Meza volvió a intentar desde afuera del área a los 38 minutos, en una posición más frontal al arco rival, aunque le salió un tiro débil, que Álvaro Montero contuvo volcándose sobre su poste izquierdo, sin ningún inconveniente.

Boca tuvo la primera llegada del complemento cuando iban 16 minutos, mediante un centro a media altura desde la derecha que le llegó a Merentiel, quien pifió el remate con la pierna derecha y no pudo sacarle jugo a una chance clara.

Solo un minuto después, de contraataque, Josías Paláis avanzó por izquierda, salió para la pierna diestra y buscó un remate con efecto al segundo palo, que no se fue lejos.

A los 20 minutos, un córner al punto del penal le llegó a Nahuel Banegas para que defina en dos oportunidades, aunque su primer tiro fue bloqueado y el segundo le quedó en las manos a Montero.

En 37 minutos, Ezequiel Ávila se quedó con una pelota suelta por derecha, se metió en el área y sacudió con un remate rápido, que el guardameta colombiano alcanzó a despejar con el pie izquierdo.

En un segundo tiempo en el que había empezado a sufrir, un córner bajo al primer palo habilitó el pique veloz de Facundo Herrera, que se agachó para conectar de cabeza y clavar la pelota contra el poste derecho de Mele, que tiró el manotazo pero no pudo despejar.

Además, en el tercer minuto de descuento, un centro atrás desde la derecha llegó para que el delantero Iván Morales controle, gire y defina, aunque sacó un disparo débil que permitió que Montero se luzca sobre su poste derecho y defina el “Clásico” en favor de Boca.

En el contraataque de aquella llegada del “Rojo”, Milton Delgado controló dentro del área rival y definió bajo al primer palo, aunque Mele tuvo una buena respuesta con el pie izquierdo.

Síntesis del partido:

Torneo Clausura 2026.

Zona A.

Fecha 14.

Independiente - Boca.

Estadio: Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini.

Árbitro: Nazareno Arasa.

VAR: Adrián Franklin.

Independiente: Santiago Mele; Santiago Arias, Juan Arrayago, Sebastián Valdez, Nahuel Banegas; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Maximiliano Meza; Santiago Montiel, Ezequiel Ávila, Josías Paláis. DT: Jadson Viera.

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Miguel Merentiel, Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Gol en el segundo tiempo: 43m. Facundo Herrera (B).

Cambios en el segundo tiempo: 15m. Sebastián Villa por Alan Velasco (B), 21m. Enner Valencia por Miguel Merentiel (B); 24m. Matías Abaldo por Josías Paláis (I), 32m. Iván Morales por Maximiliano Meza (I) y David Martínez por Mateo Pérez Curci (I); 36m. Carlos Palacios por Leonel Flores (B); 41m. Tomás Parmo por Ezequiel Ávila (I) y Felipe Tempone por Santiago Montiel (I).

Agencia NA