Paraná Campaña: semifinalistas confirmados en Sub 20 y Sub 17

Asociación Deportiva y Cultural Sub 17

La Liga de Fútbol de Paraná Campaña tuvo acción durante el último fin de semana con los partidos correspondientes a las revanchas de los cuartos de final. Cultural y Unión siguen en carrera con sus planteles de Sub 20 y Sub 17.

Resultados Sub 20

Litoral 1-1 Cultural (global 2-3)

Unión 1-1 Atl. Hasenkamp (global 3-1)

Independiente FBC 0-1 Unión Agrarios (global 0-1)

Arsenal 1-0 Viale FBC (global 1-2. Clasificó Arsenal por descalificación de Viale FBC tras excederse en el número de futbolistas mayores en la lista de buena fe)

Semifinales

Cultural - Arsenal

Unión Agrarios - Unión

Resultados Sub 17

Cultural 2-1 Atl. Hasenkamp (global 3-2)

Unión 4-0 Viale FBC (global 5-1)

Litoral 1-0 Atl. María Grande (global 2-1)

Unión Agrarios 4-1 Dep. Tuyango (global 4-2)

Semifinales

Cultural - Unión

Unión Agrarios - Litoral