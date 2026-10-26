google_preferred_source_badge_dark_ESPlus en Vivo

Paraná Campaña: semifinalistas confirmados en Sub 20 y Sub 17

El torneo clausura ya conoce a los cuatro mejores equipos que se disputarán el título en las categorías teloneras a la primera división. 
Deportes26 de octubre de 2026Eric Engel | Estación Plus CrespoEric Engel | Estación Plus Crespo

google

cultural sub 17_2026_10
Asociación Deportiva y Cultural Sub 17

La Liga de Fútbol de Paraná Campaña tuvo acción durante el último fin de semana con los partidos correspondientes a las revanchas de los cuartos de final. Cultural y Unión siguen en carrera con sus planteles de Sub 20 y Sub 17. 

Resultados Sub 20
Litoral 1-1 Cultural (global 2-3)
Unión 1-1 Atl. Hasenkamp (global 3-1)
Independiente FBC 0-1 Unión Agrarios (global 0-1)
Arsenal 1-0 Viale FBC (global 1-2. Clasificó Arsenal por descalificación de Viale FBC tras excederse en el número de futbolistas mayores en la lista de buena fe)

Semifinales
Cultural - Arsenal
Unión Agrarios - Unión

Resultados Sub 17
Cultural 2-1 Atl. Hasenkamp (global 3-2)
Unión 4-0 Viale FBC (global 5-1)
Litoral 1-0 Atl. María Grande (global 2-1)
Unión Agrarios 4-1 Dep. Tuyango (global 4-2)

Semifinales
Cultural - Unión
Unión Agrarios - Litoral

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail
Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo