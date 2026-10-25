Unión de Crespo quedó eliminado en los cuartos de final de Paraná Campaña

El Club Atlético Unión de Crespo quedó eliminado del Torneo de Paraná Campaña este domingo 25 de octubre, luego de perder por 2 a 1 frente a Litoral de María Grande en el partido de vuelta de los cuartos de final, disputado en cancha del conjunto local.

Después del empate 0 a 0 registrado en el encuentro de ida, la serie quedó abierta y ambos equipos llegaron a la revancha con la posibilidad de avanzar a las semifinales.

Unión comenzó mejor y logró ponerse en ventaja a los 9 minutos del primer tiempo, cuando Alex Gassmann convirtió el primer gol de la tarde para el conjunto de Crespo. Con la ventaja a su favor, el Cervecero buscó aprovechar la velocidad de sus delanteros para generar peligro mediante el contragolpe.

Sin embargo, a los 33 minutos de la primera etapa, Matías Leiva marcó el empate para Litoral de María Grande. Con el 1 a 1, los equipos se fueron al descanso.

Un desenlace que llegó sobre el final

En el segundo tiempo, Unión salió decidido a buscar el resultado que le permitiera mantenerse en competencia. El equipo crespense intentó encontrar los espacios para volver a ponerse en ventaja, pero se encontró con una destacada actuación del arquero local, quien respondió ante las oportunidades generadas por el visitante.

Cuando el encuentro llegaba a los 45 minutos del complemento y la definición por penales parecía cada vez más cercana, llegó el golpe definitivo para Unión: Víctor Gassmann convirtió un gol en contra que puso el 2 a 1 a favor de Litoral.

En los minutos finales, el conjunto de Crespo buscó alcanzar el empate para llevar la definición a los penales, pero no consiguió modificar el resultado.

Con el triunfo por 2 a 1 en la revancha, Litoral de María Grande avanzó a las semifinales, mientras que Unión de Crespo se despidió del Torneo de Paraná Campaña tras una serie que se definió en los últimos instantes del partido.