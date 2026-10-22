Alivio en el Vaticano: confirman que el papa León XIV no necesitará tratamiento tras la operación

El papa León XIV recibió una noticia favorable sobre su estado de salud: los resultados definitivos de la biopsia confirmaron que el tumor maligno extraído durante la operación del 13 de octubre estaba localizado y que no necesitará ningún tratamiento adicional.

La información fue comunicada este miércoles por su médico personal, Luigi Carbone, y el cirujano torácico Stefano Margaritora, quien encabezó el equipo que lo intervino en el Policlínico Gemelli de Roma.

Según el parte médico, los análisis histológicos y de biología molecular confirmaron que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar, pero que la enfermedad estaba localizada. Una evaluación oncológica posterior determinó que no es necesario realizar tratamientos adicionales.

El resultado llevó alivio al Vaticano y despejó una de las principales incertidumbres que rodeaban la recuperación del Pontífice: la posibilidad de concretar su próximo viaje a América Latina.

El resultado de la biopsia y la recuperación del Papa

El informe definitivo llegó ocho días después de la intervención quirúrgica. León XIV había reaparecido públicamente este miércoles durante la audiencia general, donde se mostró en buen estado y retomó sus actividades ante miles de fieles.

La comunicación oficial confirmó que el tumor había sido identificado como un adenocarcinoma pulmonar y que no se había extendido más allá de la zona afectada, según los resultados difundidos por sus médicos.

La ausencia de indicaciones para un tratamiento complementario representa un dato favorable para la evolución del Papa, que continúa con su recuperación posoperatoria.

Qué se sabe del viaje a América Latina

Los resultados médicos también despejaron las dudas sobre la gira que León XIV tiene prevista entre el 6 y el 17 de noviembre, con visitas a Uruguay, Argentina y Perú.

La posibilidad de que necesitara tratamientos adicionales había generado incertidumbre sobre la realización del viaje. Sin embargo, el parte médico favorable eliminó ese factor de preocupación.

La gira prevista por América Latina será una de las próximas actividades importantes del Pontífice, aunque su evolución continuará siendo clave para el desarrollo de su agenda tras la operación.

Cadena 3