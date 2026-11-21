El ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro fue ingresado este viernes en un hospital de la ciudad de Brasilia, debido a una obstrucción intestinal, según confirmó Carlos, uno de sus hijos.

El ex mandatario fue trasladado al DF Star, un centro de salud, tras sufrir fuertes dolores abdominales y luego de los estudios de rigor los médicos informaron que padecía una obstrucción intestinal "casi completa".

A través de una publicación en la red social X, Carlos Bolsonaro brindó algunos detalles sobre la salud de su padre, quien cumple arresto domiciliario, tras haber sido condenado a 27 años de prisión por su participación en una conspiración golpista después de las elecciones presidenciales de 2022.

"Estoy con mi padre, la primera impresión fue horrible. Dilatación abdominal extremadamente exagerada", y añadió que "en mi visita del miércoles el cuadro era completamente diferente, cuando todo parecía normal. La evolución del cuadro ocurrió en pocas horas", reveló Carlos Bolsonaro.

Además, sostuvo que "duermo con él y lo acompaño en todo momento", mientras sus hermanos Flávio (ex candidato prsidencial) y Eduardo, permanecen autoexiliados en Estados Unidos.

Por su parte, el ex presidente arrastra problemas de salud desde 2018, cuando fue apuñalado en el abdomen, durante la campaña electoral que lo llevó a la presidencia de Brasil entre 2019 y 2023, recordó Cadena3.