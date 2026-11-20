Este domingo 22 de noviembre se realizará en Crespo la 11ª edición del Encuentro de Acordeonistas “Osvaldo Chiappesoni”, una propuesta que mantiene viva la iniciativa impulsada por Osvaldo Chiappesoni y que hoy continúa su hijo Bruno, con el propósito de reunir a músicos, compartir experiencias y acercar la música del acordeón a toda la comunidad.

En diálogo con Estación Plus Crespo, Bruno Chiappesoni brindó detalles de la actividad, que comenzará puntualmente a las 19:00 en el Salón Municipal, 25 de Mayo 943, frente a Plaza Sarmiento. La convocatoria tendrá un significado especial, ya que coincidirá con el Día de la Música, el 22 de noviembre, y formará parte de las celebraciones por el 125º aniversario de la Sociedad Italiana de Crespo.

Una historia que continúa

Bruno recordó que el encuentro nació hace aproximadamente 13 años, en el marco de la celebración de los 50 años de la Casa de Música Osvaldo Chiappesoni, el comercio familiar que comenzó su actividad en 1963.

"Esta linda idea nació cuando festejamos los 50 años de Casa de Música Osvaldo Chiappesoni. La pandemia de por medio y algunos problemas personales hicieron que se suspendieran dos ediciones, pero ahora continuamos y llegamos al encuentro número 11", explicó.

En esta oportunidad, la fecha tendrá una coincidencia significativa: se cumplirán 63 años del nacimiento de la Casa de Música y se celebrará el Día de la Música.

También hay un vínculo especial con la Sociedad Italiana, institución con la que la familia Chiappesoni mantiene una larga relación. Bruno recordó que sus padres y otros integrantes de su familia estuvieron entre quienes trabajaron para recuperar la sede de la entidad alrededor de 1988.

Actualmente, él integra la comisión directiva como vocal y continúa participando activamente de la institución. "Lo hizo mi vieja, lo hizo mi viejo, mi familia entera está ligada y vinculada", expresó.

Alrededor de 16 propuestas musicales

El encuentro contará con aproximadamente 16 números musicales, entre solistas, dúos y tríos, con una duración estimada de dos horas, posiblemente con algún momento adicional.

Participarán músicos de Crespo y de otras localidades, entre ellas Paraná, Oro Verde y General Ramírez. También habrá jóvenes intérpretes y alumnos de los profesores José Luis "Chelo" Butvilofsky y Martín Gareis.

Bruno destacó a Estación Plus Crespo que la convocatoria genera entusiasmo entre los acordeonistas, muchos de los cuales se comunican para consultar si habrá una nueva edición y manifestar sus deseos de participar.

Pero el encuentro no se limita a las presentaciones sobre el escenario. Uno de sus principales atractivos es la posibilidad de compartir entre músicos, intercambiar experiencias, conocer nuevos instrumentos y fortalecer vínculos.

"Después de darle alegría a la gente, nos juntamos los músicos a compartir. Uno trae un instrumento nuevo, otro cuenta dónde está actuando. Ahí también se forma esa otra parte linda del encuentro", comentó.

Un reconocimiento y un invitado sorpresa

Como sucede en cada edición, habrá un reconocimiento especial para un acordeonista destacado, quien tendrá la oportunidad de interpretar algunos temas y recibirá una mención por su trayectoria y aporte a la música.

En anteriores oportunidades fueron distinguidos Aurelio Wendler y el "Negro" Gottig. Para este año, Bruno anticipó que habrá nuevamente un homenajeado, aunque prefirió mantener su identidad en reserva.

La sorpresa también estará dada por la presencia de un invitado especial, un reconocido músico del litoral entrerriano, cuya participación fue confirmada recientemente.

Sin revelar su nombre, Chiappesoni contó que se trata de una persona muy querida, que le manifestó su decisión de acompañarlo en esta edición, tanto por él como por el recuerdo de su padre.

"Me dijo: 'Bruno, yo no te fallo. Yo no te fallo en esta por vos, por tu viejo y quiero estar'. Hasta me emocioné cuando ultimamos los detalles", relató.

También recordó que, cuando falleció Osvaldo, ese mismo músico le había expresado su intención de acompañarlo para que el encuentro no desapareciera. "Eso es lo que a uno lo emociona y lo sigue impulsando para continuar empujando esto tan lindo", sostuvo.

Entrada voluntaria y convocatoria abierta

La actividad comenzará a las 19:00, puntualmente, en el Salón Municipal. La entrada será voluntaria, sin un costo establecido. Se dispondrán alcancías para quienes deseen colaborar.

Según explicó Bruno, lo recaudado permitirá afrontar gastos de organización, como el agasajo posterior a los músicos, la impresión de diplomas y otros detalles necesarios para llevar adelante la convocatoria.

La invitación está abierta a toda la comunidad, especialmente a las familias que quieran disfrutar de una tarde-noche de música y encuentro.