La clásica Peña anual de la Escuela N°54 "Tomás Guido" no pudo llevarse adelante el viernes último, en virtud de las precipitaciones registradas en la ciudad, ya desde la tarde de esa jornada. Estación Plus Crespo pudo confirmar que la especial noche festiva se realizará el jueves 26 de noviembre, en el patio escolar.

La propuesta cultural mantiene todos sus atractivos, tal como se había programado. Oportunamente, la directora Gabriela Angelini anticipó a Estación Plus Crespo: "Los chicos tienen muchas expectativas por mostrar ese día lo que han estado trabajando y preparando. Harán una presentación desde el Nivel Inicial hasta 6º Grado, algunos con danzas, otros con una canción o una obrita teatral, diferentes modalidades vinculadas al folclore".

La cartelera artística continuará con "la presentación de Herencia Litoraleña, Los del Quincho y Las hermanas Vince. También nos va a acompañar el grupo de danzas folclóricas Yerá", dijo la directiva.

A instancias de invitar a la comunidad y residentes en localidades vecinas, Angelini sostuvo: "Esperamos a todos en el patio de nuestra Escuela. Es un momento emotivo y de encuentro cada año, porque han pasado varias generaciones, dejando sus anécdotas entre alumnos y para los docentes también".

La cooperadora estará brindando un amplio servicio de cantina para amenizar la noche, "con venta de hamburguesas, choripanes, tortas fritas, pastelitos y helado, además de bebidas. Las familias están trabajando mucho en eso, también han solicitado a comercios regalos para sortear y se han sumado muchos hogares de los chicos, que por ahí tienen un emprendimiento y estarán aportando un obsequio; estamos con todos agradecidos", resaltó.

La Peña 133° Aniversario es sin costo definido. Habrá una urna para una entrada voluntaria de aquellos que puedan y lo deseen, sin que impida la participación. "Siempre la idea es que las familias acompañen, estar compartiendo un lindo momento con quienes han transitado por esta escuela y quienes lo hacen durante todo el año", afirmó Gabriela Angelini.