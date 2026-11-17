-Imagen Ilustrativa generada por Estación Plus Crespo con asistencia de IA-

La reciente disposición en el fuero penal, sobre el grave caso del que fue víctima una adulta mayor institucionalizada en Crespo, interpela nuevamente a la sociedad respecto de la calidad de los servicios dirigidos a los adultos mayores, los sistemas públicos de control y esencialmente, refleja la máxima responsabilidad que recae sobre quienes son responsables de residencias gerontológicas.

En el Salón N° 3 de los Tribunales de Paraná, se desarrolló una audiencia de Suspensión del Juicio a Prueba, teniendo a S.I.E. -con domicilio en Crespo-, como imputado por Abandono de Persona. Durante un año y medio está obligado a cumplir las disposiciones establecidas por el Juzgado de Garantías N° 6, a cargo de la Dra. Elisa Zilli.

El caso

Dr. Pablo Gordillo, abogado querellante

La investigación de fiscalía y la intervención de la querella contribuyeron al avance de la causa. En declaraciones a Estación Plus Crespo, uno de los abogados querellantes Dr. Pablo Gordillo, referenció el planteo formulado: "El abordaje -llevado adelante junto a mi colega Dr. Tomás Vírgala-, surge a partir de la denuncia de un hombre, por las condiciones en que se encontraba su madre, de 85 años, alojada en la residencia para adultos mayores que en su momento se denominaba 'Plácida Esperanza', en Crespo. Para dimensionar la vulnerabilidad, esta señora presentaba ceguera y un estado muy delicado de salud, con importantes limitaciones físicas. Ella dependía de modo prácticamente absoluto de terceros, tanto para la alimentación como para su higienización y todo lo que implica el cuidado de un adulto mayor. Básicamente la denuncia se desencadenó cuando este hijo logró verificar que su mamá había sido dejada sola. Debió recurrir a la Comisaría de Crespo, y cuando accede al hogar gerontológico junto con el personal policial, se verifica que no había nadie, estaba sola; en una situación prácticamente de abandono total, de hecho, su estado de cuidados generales no era el adecuado para ningún ser humano y menos en su situación".

"El cuadro fue muy angustiante, muy chocante a nivel emocional. Y esta persona tuvo el buen tino de requerir el auxilio de la Policía, denunciar y llegar hasta nosotros en consulta para llevar adelante la querella. Su planteo nace de la desazón y la angustia como hijo", contextualizó el letrado y agregó: "Muchas familias se encuentran en esa situación, de que ante ciertas y determinadas circunstancias de vida, confían en las instituciones que brindan estos servicios, el cuidado de un familiar o un afecto cercano; y lamentablemente, aparecen estas terribles experiencias".

Trato deshumanizado

"Se requirió la respuesta judicial ante una situación en que el trato se deshumanizó", caracterizó el Dr. Gordillo y reflexionó: "Las instituciones geriátricas no son depósitos de personas. Cuando ofrecen el servicio, implica más allá de todos los cuidados de salud, también una cuestión de afecto, de respeto, de contención, de promoción de su bienestar emocional. En este caso particular, se verificaron falta de cuidados mínimos, pero mínimos. Muy esenciales. El grave descuido sostenido fue palpable, verificable, demostrado en el expediente. Se hizo un trabajo muy importante de parte de la Fiscalía, digno de resaltar. Nosotros acompañamos con el Dr. Vírgala con el aporte pertinente, tratando en todo momento ser la voz de la familia y la señora víctima, que un tiempo después falleció por circunstancias no derivadas de esto. Pero en ocasión de ser desinstitucionalizada, fueron complejas las atenciones que requirió en busca de revertir las secuelas".

A modo de dimensionar la situación vivida por la señora y fundar la grave calificación penal llevado a los estrados judiciales, el abogado destacó: "Puede haber una desatención o una atención deficiente, que quizás está por fuera de los cánones establecidos en cualquier contrato que se firma por la prestación de estos servicios. Y no deja de ser eso. Pero tiene una importancia fundamental analizar el servicio que efectivamente se presta en el marco de cómo debe ser prestado. En este caso, no hablamos de ineficiencia contractual o de un incumplimiento, sino de un trato deshumanizado. Esta mujer, adulta mayor, padeció, sufrió y eso lo dejamos plasmado mediante comprobaciones. No fue sólo angustia de la familia".

Condición de funcionamiento

A lo largo de la investigación impulsada por la Fiscalía y robustecida por la querella, se pudo establecer que el responsable del Hogar para Adultos Mayores había iniciado trámites municipales de habilitación, pero la misma no fue alcanzada. "Si bien había un requerimiento administrativo de autorización de funcionamiento, en ningún momento estuvo autorizado definitivamente como tal", señaló el abogado.

No obstante, estuvo en funcionamiento, produciéndose este grave episodio. Tiempo después, el imputado se desprende de la actividad y da por concluido el emprendimiento de servicios a adultos mayores.

La Probation

"Este instituto es una posibilidad que se le brinda a la persona que se encuentra primariamente sindicada de un delito. Ante el cumplimiento de ciertas particularidades, puede acceder a una Suspensión del Juicio a Prueba, implicando el respeto de una serie de normas de conductas. Se dispuso la fijación de domicilio en un lugar determinado, debiendo dar comunicación inmediata al Juzgado ante cualquier mudanza, viaje o situación que implique ausentarse. Se estableció una reparación económica para la familia de la víctima, por el trato indebido en este geriátrico. Y también un aporte dinerario mensual a una institución de bien público, que determina la Oficina de Medios Alternativos del Poder Judicial, durante un año y medio", detalló Gordillo.

"El abandono de persona es una figura de tipo penal grave. En su fase más leve conlleva penas de 2 a 6 años de prisión. Si se producen y verifican lesiones de carácter grave, va de los 3 a los 10 años de privación de libertad; y se produce la muerte, estamos hablando de una pena mucho mayor, con mínimo de 5 años y máximo de 15 años de encarcelamiento", comentó el querellante. Y en ese contexto, aclaró: "El estricto respeto de estas reglas de conducta fijadas, es lo que condiciona o garantiza el evitar que esta imputación finalice en un juicio penal. De allí se desprende el compromiso efectivo del acusado, para dar acabado cumplimiento a cada pauta dispuesta".

Asimismo, aclaró que "específicamente recaen sobre el responsable directo, quien fue sindicado como el titular, conforme figuraba respecta de la residencia geriátrica".

La justicia y el desafío social

Finalmente, Pablo Gordillo comentó que "la familia sintió que la justicia dió una respuesta que ayuda a comenzar a procesar mejor el duelo y todas los sentimientos que significó constatar ese padecimiento. Fue muy, muy, muy triste; pero se obtuvo la respuesta judicial que permite trabajar en el dolor de la situación que atravesaron los familiares".

Valorando la valentía de ese hijo, en torno a la temática como desafío social, expresó: "Tiene que ser un aporte a detenernos a revisar el funcionamiento de los lugares de cuidado, que brindan este tipo de prestaciones de servicios. Son instituciones necesarias en la vida en comunidad, pero deben estar autorizadas; existir un buen diálogo entre los responsables y las familias; mantenerse un control público de las prestaciones que se brindan al adulto mayor que es acogido en la institución. La salud y principalmente la salud mental, deben ser pilares para quienes trabajan en estos espacios, porque hacen al respeto de la dignidad de la persona".