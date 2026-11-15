Dos motociclistas lesionados en accidente cercano a Aldea María Luisa

Heridos de gravedad fueron trasladados desde el Km. 425 de Ruta Nacional 12 hasta Crespo, promediando las 17:30 de este sábado. Las secuelas fueron consecuencia de una colisión.

El Jefe de Comisaría María Luisa, Esteban Gómez, precisó a Estación Plus Crespo que "el siniestro se registró entre nuestra Aldea y Colonia Reffino, por la trama vial que nos conecta. Estuvieron involucrados una moto Honda Twister CB 250 c.c. y una camioneta Toyota Hilux con trailer".

Según constató la policía, "la unidad de menor porte era guiada por un joven de 21 años, radicado en el ejido de Cerrito; quien iba acompañado por su novia, de 18 años, domiciliada en Bovril. En tanto, la camioneta estaba al mando de un hombre de 51 años, radicado en Crespo, que viajaba junto a su hijo adolescente, de 16 años", detalló Gómez.

"Todos circulaban de Norte a Sur, es decir, con dirección desde Paraná hacia Crespo", apuntó el jefe policial y agregó: "Trabajó Policía Científica en la escena, realizando las pericias que permitirán establecer las formas y circunstancias del impacto. De acuerdo a los primeros testimonios recabados, las maniobras a analizar están vinculadas a acciones de sobrepaso".

Respecto de las consecuencias humanas, Gómez indicó que "ambos ocupantes de la moto fueron trasladados a un efector de salud de Crespo, para determinar con diagnóstico certero la gravedad de las lesiones. Aún en la noche, permanecían bajo examinación médica y atención de las lesiones, a la espera de los resultados de estudios".