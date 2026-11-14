Revelan el recorrido de la moto hurtada en Barrio San Cayetano

En cuestión de horas, la policía concretó el hallazgo de una moto Honda Wave que había sido sustraída en Crespo. El recupero se concretó en San Benito.

Supo Estación Plus Crespo que a partir del relevamiento de las cámaras de vigilancia, se estableció que el birodado circuló por la Ruta 12 hasta ingresar a San Benito.

Luego, su conductor tomó por calle Paraná hasta el final, dobló por Formosa y trasladó la moto a tiro hasta un domicilio.

Fue en ese inmueble, donde los pesquisas se entrevistaron con un morador y éste manifestó que dos hombres habían dejado la moto, indicándole un problema mecánico. Incluso, aduciendo que podría ser el haberse quedado sin combustible.

Tras verificarla, la policía constató que se trataba del motovehículo sustraído.

La Fiscalía ordenó el secuestro de la unidad, para su posterior entrega al propietario.