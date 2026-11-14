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Compañía aseguradora definió qué pasará con la retroexcavadora municipal afectada por el fuego

El siniestro se remonta a junio pasado, cuando se produjo una perforación en una cañería de gas y las llamas alcanzaron la unidad.
Crespo14 de noviembre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

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Las gestiones administrativas concluyen favorablemente para la Municipalidad de Crespo. El trámite remite al hecho suscitado el 20 de junio de 2026, en la esquina de Moreno y Rivadavia, cuando una obra pública fue escenario de un incendio de importante magnitud.

Estación Plus Crespo cubrió en aquella oportunidad la emergencia, protagonizada por una retroexcavadora municipal, que se vió afectada por las llamas, al pinchar el ducto de alta presión.

Cobertura de daños

El concejal Anibal Lanz, comunicó en sesión ordinaria -que presenció Estación Plus Crespo- que "el seguro se hace cargo en un 100% de la maquinaria, reconociendo el total del monto asegurado y asignado por póliza".

fuego

En ese contexto, la concejal Silvia Ledesma, manifestó: "Es una lástima que el bloque oficialista tenga la información que fue pedida por este bloque y que no nos haya sido compartida".  

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