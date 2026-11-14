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Este lunes habrá asueto total en la Municipalidad de Crespo

El Ejecutivo Municipal dispuso otorgar una jornada de descanso, por lo que no habrá actividad administrativa, atención al público ni servicios.
Crespo14 de noviembre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

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Se estará celebrando el Día del Empleado Municipal, cuya efeméride correspondió al 8 de noviembre, pero se definió trasladar sus efectos a este lunes 16 de noviembre. Es una fecha destinada a reconocer la labor diaria de los trabajadores que, con su compromiso y dedicación, contribuyen al funcionamiento de los distintos servicios y áreas del municipio. 

Estación Plus Crespo pudo confirmar que los trabajadores de la Municipalidad de Crespo tendrán operativo su descanso en dicha fecha. No habrá atención al público en las dependencias y no se prestará el servicio de recolección de residuos domiciliarios. De hecho, se solicita a los vecinos colaborar evitando sacar los residuos a la vía pública.

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