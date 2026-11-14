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En medio de la tregua, Femer y OSER sumaron un nuevo capítulo al conflicto

A días de que la Federación Médica levantara la suspensión de la atención en internación a afiliados de OSER, se produjo un nuevo cruce entre las partes.
Entre Ríos14 de noviembre de 2026

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El vicepresidente de la obra social cuestionó el sistema de facturación de los prestadores y habló de presuntas irregularidades en los pagos. La Femer rechazó las acusaciones, negó la duplicación de consultas y reclamó reglas claras y pagos adecuados por las prestaciones médicas.

En el programa “Cuestión de Fondo”, el vicepresidente de la obra social realizó nuevas declaraciones en relación con el conflicto. "No vamos a seguir funcionando bajo extorsión, que es lo que permanentemente ha sucedido con la obra social. Y vamos a seguir haciendo los controles que estábamos haciendo", aseveró el funcionario.

En ese sentido, la Femer respondió y repudió los dichos de la autoridad de la Obra Social de Entre Ríos: “Los extorsionados son los prestadores de la obra social. Son los médicos entrerrianos los que sufren los descuentos indebidos y las dilaciones en los pagos de honorarios por la atención de sus afiliados”.

Además, el funcionario de OSER indicó: “La facturación de Femer se pagaba a caja cerrada, lo que la factura decía se pagaba. Hace ya un tiempo atrás empezamos a adecuar nuestro sistema, a cruzar la información y, de un período de 100 carpetas evaluadas, había 80 consultas que se habían pagado dos veces por la misma práctica. No corresponde”.

Ante estas declaraciones, la Femer salió a desmentirlo: “No es cierto que se haya duplicado la facturación de consultas. No es cierto que ‘80 de 100’ honorarios en internaciones se hayan facturado dos veces. La falta de reglas claras de facturación, criterios de auditoría consensuados y uniformes y errores de sistemas, que han provocado algún error involuntario, no fueron resueltos en forma oportuna y adecuada por la OSER, pese a las numerosas reuniones realizadas al efecto”.

Asimismo, hizo referencia a la decisión de suspender la medida de fuerza: “Nuestro Consejo Directivo ha decidido, en un gesto de buena voluntad, levantar la medida de suspensión de la atención en internaciones, al abrirse una instancia que podría superar el conflicto. Estas declaraciones, plagadas de inexactitudes, conspiran contra el diálogo constructivo”. (APFDigital)

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