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Hospital San Roque: propusieron vacaciones por sorteo y hubo enojo

El Sindicato de Empleados de la Administración Pública de la Provincia de Entre Ríos (Sedapper) realizó una asamblea, tras la decisión de la conducción del centro asistencial, de someter a “sorteo” la distribución de las vacaciones.
Entre Ríos13 de noviembre de 2026

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Ariel Villanueva, asesor legal del sindicato, cuestionó la medida del Hospital y explicó que si bien no hubo vuelta atrás, los funcionarios aceptaron abrir un compás de espera hasta el próximo lunes antes de aplicar el “sorteo” anunciado. “Sabemos que los estatales no la vienen pasando bien, ya sea desde lo salarial, como en las condiciones de trabajo, y de repente aparece esto. Los trabajadores recibieron la noticia vía WhatsApp: el director del hospital y la responsable de Recursos Humanos habían dispuesto que la distribución de las vacaciones para el personal se realizaría por sorteo. Es decir, un sorteo para otorgar el orden de las licencias, algo que totalmente novedoso por así llamarlo. Es algo fuera de la ley”, indicó.

Luego de la asamblea que se realizó este jueves, “se pudo llegar a un punto al menos de espera y entendimiento. El lunes habrá una resolución sobre esto que los trabajadores cuestionaron. Nos parece una deshumanización total de lo que es la relación laboral, eso me preocupa más. Es algo impensado dejar a la suerte de un sorteo el tiempo de las vacaciones de los trabajadores. El sorteo ya estaba resuelto. De hecho, nosotros llegamos justo antes de que se inicie el sorteo -relató-. Pudimos lograr un punto de espera hasta el día lunes. Sabemos de lo complicado que resulta a veces planificar vacaciones del personal. Pero lo más razonable para resolver cualquier complicación es el diálogo, escucharnos”.

La idea que tenían en el hospital era definir la fecha de las vacaciones del personal por sorteo. Después, se iba a dar la oportunidad a aquellos que no estuvieran de acuerdo con la fecha, arreglarlo entre compañeros. Creo que esto es un retroceso. ¿Por qué? Los jefes tienen la responsabilizada de organizar equipos. Entonces, es importante también que los jefes, mandos medios puedan ordenar. Lo que sí nos parece que es un método deshumanizante, violatorio de la normativa y que no está teniendo en cuenta como prioridad a los trabajadores. Y algo que hay que recordarles a los funcionarios es que los trabajadores estatales tienen derechos resguardados por la ley. A veces parece como que un funcionario o un jefe de turno tiene la decisión absoluta y suprema. En caso de duda, siempre la ley o la aplicación, la interpretación de la ley tiene que ser la más beneficiosa. Y acá estamos hablando de que no se escucha a ningún trabajador y vamos a un método del azar”.

"El lunes harán una propuesta. Nosotros le dijimos no al sorteo porque va en contra de los derechos de los trabajadores. Nosotros los dejamos a los funcionarios que se pongan de acuerdo los que se tienen que poner de acuerdo", confirmó a Entre Ríos Ahora.

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