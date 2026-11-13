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La Selección Argentina se enfrenta con Uruguay en el inicio de la fecha FIFA

El encuentro será este viernes, a partir de las 20:00, en “La Bombonera”. El primer partido, después de la era Messi.
Deportes13 de noviembre de 2026

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La Selección argentina tendrá un interesante desafío este viernes, cuando se enfrente con Uruguay en una nueva edición del "Clásico del Río de la Plata".

El encuentro, que está programado para las 20, se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como "La Bombonera", contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de TyC Sports y Telefe. 

La Selección argentina, que tiene todo listo para arreglar la continuidad de Lionel Scaloni como director técnico, llega a esta nueva fecha FIFA luego de la emotiva despedida de Lionel Messi, quien se retiró luego de 21 años inigualables de carrera con la "Albiceleste".

En sus últimas presentaciones, la Argentina no tuvo problemas para derrotar 4-0 a Bolivia, 7-0 a Burkina Faso y 3-0 a Benín. Sin embargo, Uruguay se presenta como un más que interesante desafío para poner realmente a prueba a los subcampeones del mundo, que en los últimos años solo jugaron amistosos contra rivales de muy bajo nivel, consignó Noticias Argentinas.

Uruguay, por su parte, se encuentra en plena renovación luego de su fracaso en el Mundial 2026, donde quedó eliminado en la fase de grupos.

Con Diego Forlán como director técnico, la "Celeste" viene de caer 3-1 contra Japón, para luego golear 4-1 a Corea del Sur y 6-1 a India en la última fecha FIFA.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

  • Amistoso internacional
  • Argentina - Uruguay
  • Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)
  • Árbitro: a confirmar
  • Hora: 20. TV: TyC Sports y Telefe

Argentina: Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Exequiel Palacios o Valentín Barco, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Nico Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni o Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Uruguay: Cristopher Fiermarín; Guillermo Varela, Ronald Araújo, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur; Maximiliano Araújo, Giorgian De Arrascaeta y Darwin Núñez. DT: Diego Forlán.

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