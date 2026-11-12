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Definieron los días y horarios de los octavos de final del Torneo Clausura

Los partidos se disputarán entre el viernes 20 y el miércoles 25 de noviembre. Vélez y Belgrano abrirán la fase de octavos de final.
Deportes12 de noviembre de 2026

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La Liga Profesional de Fútbol confirmó la programación de los octavos de final del Torneo Clausura Mercado Libre. Los partidos se disputarán entre el viernes 20 y el miércoles 25 de noviembre, a partido único en el estadio del equipo mejor ubicado en la fase de zonas.

En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos, se jugará un tiempo suplementario de 30 minutos y, de persistir el empate, se definirán por penales.

Esta es la agenda completa:

Viernes 20 de noviembre

20.00 | Vélez vs. Belgrano (TNT Sports)

Sábado 21 de noviembre

15.00 | Defensa y Justicia vs. Barracas Central (ESPN Premium)

17.00 | Argentinos Juniors vs. Independiente (TNT Sports)

Domingo 22 de noviembre

16.00 | Rosario Central vs. Gimnasia de Mendoza (ESPN Premium)

19.00 | River vs. Lanús (TNT Sports)

22.00 | Instituto vs. Huracán (ESPN Premium)

Lunes 23 de noviembre

17.00 | Gimnasia La Plata vs. Newell’s (TNT Sports)

Miércoles 25 de noviembre

21.00 | Boca vs. Independiente Rivadavia (ESPN Premium)

Los ocho ganadores avanzarán a los cuartos de final en la pelea por el título del Clausura.

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