Unión de Padres del Colegio Sagrado Corazón avanza con obras en la “Casa de encuentros”

La Unión de Padres del Colegio Sagrado Corazón de Crespo se encuentra en la etapa final de una importante obra de infraestructura en el predio de la institución, ubicado sobre calle Alemanes del Volga. Los trabajos corresponden a la construcción de los baños masculinos y femeninos, que estarán terminados y habilitados para su utilización en los próximos días.

El presidente de la Unión de Padres, Sebastián Folmer, dialogó con Estación Plus Crespo y brindó detalles sobre el avance de las tareas, la inversión realizada y los proyectos previstos para el próximo año.

"Este año estamos en la etapa de finalización de los baños. La verdad que se ha avanzado mucho, es una linda obra y está quedando muy bien. Estamos ultimando detalles y de acá a una semana ya estarían terminados tanto los baños masculinos como los femeninos", explicó Folmer.

En esta primera instancia, las instalaciones quedarán habilitadas para su uso, aunque todavía restará completar las duchas, un trabajo que fue previsto para una etapa posterior.

Un proyecto que continuará el próximo año

El dirigente explicó que la intervención forma parte de un proyecto más amplio, que contempla la construcción de vestuarios para varones y mujeres, además de mejoras en el sector de la cocina.

"El proyecto consiste en los vestuarios masculino y femenino, que son lindantes con los baños, y después la cocina, que quedaría totalmente unificada al salón. Pero eso va a quedar para el año que viene", señaló.

En relación con la cocina, Folmer aclaró que no se trata de construir un espacio nuevo, sino de realizar modificaciones edilicias que permitan mejorar su funcionamiento y la conexión con el salón. Para ello, se proyecta abrir puertas, incorporar ventanas y colocar pasaplatos, de manera que los alimentos puedan prepararse en la cocina y trasladarse directamente al sector donde se desarrollan las actividades.

Una inversión de aproximadamente 40 millones de pesos

Respecto del desembolso económico que demanda la obra, Folmer estimó que la etapa que está próxima a concluir representa una inversión de alrededor de 40 millones de pesos.

Asimismo, anticipó que para completar el proyecto será necesario disponer de una cifra similar o incluso superior, debido a los trabajos que todavía quedarán pendientes.

"Lo que resta es un monto similar o un poquito más, tal vez, porque va a faltar bastante de lo que es revoque interior y exterior", precisó.

La posibilidad de avanzar durante 2027 dependerá de los recursos que pueda reunir la entidad. "Vamos a ver si para el año que viene podemos empezar, por lo menos empezar", manifestó.

Cómo se financian las obras

En cuanto a los recursos económicos, Folmer explicó a Estación Plus Crespo que la Unión de Padres cuenta con un aporte mensual por familia, incorporado a la cuota escolar, cuyo valor está vinculado al precio de los combustibles.

"Por familia tenemos una cuota que está fijada en el equivalente a dos litros de nafta súper de YPF. Es un valor que se puede consultar en cualquier momento y se actualiza cada seis meses según el precio de la nafta", detalló.

El presidente de la entidad consideró que, pese al contexto económico, la recaudación viene desarrollándose de manera favorable. A ese ingreso se suman distintas actividades organizadas durante el año.

Entre ellas mencionó la participación de la Unión de Padres con la cantina en la muestra de fin de año del colegio, que representa una fuente importante de recursos. También tienen a su cargo la administración del salón auditorio y cuentan con una feria de ropa, impulsada por un grupo de colaboradoras.

"Venimos bastante bien, a pesar de las dificultades económicas. Todo ayuda para poder seguir adelante", expresó Folmer.

La muestra de fin de año será el 13 de noviembre

Finalmente, Folmer confirmó que la tradicional fiesta y muestra de fin de año del Colegio Sagrado Corazón se realizará el viernes 13 de noviembre. La actividad también constituye una oportunidad para reunir fondos que luego son destinados a las obras y necesidades de infraestructura.

De cara al próximo año, la Unión de Padres espera retomar la recaudación a partir del inicio del ciclo lectivo, previsto para marzo, y evaluar los recursos disponibles para continuar con las etapas pendientes.

De esta manera, la institución avanza en un proyecto que busca mejorar las instalaciones del predio escolar y brindar mayores comodidades para las actividades educativas y comunitarias que se desarrollan en el lugar.