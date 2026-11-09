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María Teresita Schaab Vda. de Schmidt

Necrológicas09 de noviembre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

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Falleció el día 9 de noviembre a la edad de 89 años.

Sus restos son velados en sala "A" de calle Ramírez 1032 y serán inhumados el día 10 de noviembre a las 09:30 hs en el cementerio de Crespo, previo responso en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario a las 9.00 Hs.

Hogar de duelo: Otto Sagemüller 1136 - Crespo.

Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.

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