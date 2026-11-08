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Maniobras y seguidilla de colisiones afectaron a 4 vehículos: Hubo lesionados

Al menos dos conductores debieron ser enviados a la guardia médica del Hospital San Martín. Significativos destrozos en las unidades involucradas.
Policiales/Judiciales08 de noviembre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

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Alrededor de las 05:15 de este domingo, se produjo una fuerte colisión sobre Ruta Nacional Nº 12 y calle Mihura, uno de los accesos a Paraná; siendo partícipes cuatro vehículos.

Desde la fuerza de seguridad, se precisó a Estación Plus Crespo que por circunstancias que se tratan de establecer, un Fiat Idea colisionó desde atrás a un Peugeot, cruzándose posteriormente de carril e impactando de frente contra una Mercedes Benz Sprinter, que terminó volcando sobre la banquina. Seguidamente, un cuarto vehículo -un Peugeot 3008-, colisionó con el automóvil que permanecía sobre la ruta.

Como consecuencia del siniestro, dos conductores fueron trasladados en ambulancia para recibir atención médica, presentando lesiones que, en principio, serían de carácter leve.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, tomó intervención la Policía Científica, ordenándose las pericias correspondientes, el secuestro del Fiat Idea y la extracción de muestras de sangre y orina a su conductor, quien quedó supeditado a la causa.

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