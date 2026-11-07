Caso Nancy Godoy: hallaron la escena del crimen y la mano que le habían amputado

La investigación por el femicidio de Nancy Godoy, la maestra rural de 52 años asesinada en la localidad correntina de Esquina, sumó nuevos hallazgos que podrían aportar precisiones sobre las circunstancias del crimen y el momento en que ocurrió.

En los últimos rastrillajes, los investigadores encontraron la que consideran la escena principal del asesinato en el paraje Malezal, a unos 10 metros del lugar donde había sido descubierto el cuerpo de la docente.

Según fuentes judiciales citadas por Infobae, durante los procedimientos también localizaron una prenda con cortes, mechones de cabello, restos humanos y la mano izquierda de la víctima, que había sido amputada. Los elementos fueron preservados para realizar estudios y cotejos de ADN que permitan confirmar su origen.

La investigación está a cargo de los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González, quienes buscan reconstruir cómo ocurrió el femicidio y determinar la participación de cada uno de los sospechosos.

Una foto del celular podría ayudar a establecer cuándo ocurrió el crimen

Otro de los elementos considerados relevantes por la Fiscalía surgió del análisis del teléfono celular de Nancy Godoy. Los peritos recuperaron una selfie fechada el 10 de octubre, tres días después de la desaparición de la docente.

La imagen podría resultar clave para delimitar la franja temporal en la que se produjo el asesinato y contrastar esa información con las declaraciones de los acusados y los testigos.

El celular había sido encontrado dentro de un bolso, a pocos metros del sitio donde apareció el cadáver. El hallazgo de la fotografía permitió incorporar un nuevo elemento a la reconstrucción de los últimos días de la maestra.

Los resultados de la autopsia

El cuerpo de Nancy Godoy fue encontrado semisumergido en un antiguo potrero, en una zona de difícil acceso que todavía no había sido rastrillada. Presentaba un avanzado estado de descomposición y había sido afectado por el agua y la acción de la fauna.

Tras el hallazgo, los restos fueron trasladados al Instituto Médico Forense, donde se realizó la autopsia. El estudio determinó que la docente sufrió una muerte extremadamente violenta, con múltiples heridas punzocortantes y cortantes en distintas partes del cuerpo: la cara, el cuello, el abdomen, los brazos y las piernas.

De acuerdo con el informe forense, algunas de esas lesiones fueron provocadas cuando todavía estaba con vida. También se detectaron heridas defensivas y mutilaciones, entre ellas la amputación de la mano izquierda.

Las lesiones en uno de los antebrazos serían compatibles con maniobras de lucha o defensa. Además, por la cantidad y las características de las heridas, los investigadores consideran que podrían haberse utilizado varias armas, aunque todavía no se estableció cuántas ni de qué tipo.

Cinco detenidos por el femicidio

Por el crimen hay cinco personas detenidas. Cuatro están imputadas por su presunta participación en el asesinato y una quinta enfrenta cargos por falso testimonio.

Entre los acusados se encuentran Ireneo Zarza, capataz de la estancia El Curupí, donde funciona la escuela en la que trabajaba Nancy; Rosa Leguizamón, quien habría sido la última persona en verla; su pareja, Nahuel Rojas; y Felipe Dionisio Sandoval, también capataz.

Los tres hombres están imputados por femicidio, mientras que Leguizamón fue acusada de homicidio simple. El quinto detenido es Ernesto Ezequiel Bordón, imputado por falso testimonio.

Todos cumplen prisión preventiva por disposición del juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos.