Rogelio Frigerio: "Crespo es una ciudad que tiene todo lo que nosotros queremos representar"

La edición N° 32 de la Fiesta Nacional de la Avicultura contó en su primera noche, con la presencia del mandatario entrerriano, Rogelio Frigerio, quien manifestó a Estación Plus Crespo: "Un 'gracias' a Marcelo (Cerutti) y a Mariela (Gallinger), por ponerse al hombro la organización de esta Fiesta Nacional, que probablemente sea una de las fiestas nacionales más importantes que se dan en nuestro territorio, más trascendente, por lo que representa la avicultura. Son tres días de fiesta, de mucho trabajo para los organizadores, en donde se recaudan recursos para las instituciones de la ciudad; que está cada día más linda. Una ciudad de trabajo, que tiene el ADN entrerriano, muy productiva, y que de alguna manera, es el faro para todos. Crespo es una ciudad que tiene todo lo que nosotros queremos representar, y que entiendo representamos. Esa cultura del trabajo, del esfuerzo, del mérito, de levantarse temprano y trabajar, de no aflojar en los momentos difíciles -que los tuvo y los tiene el sector-, aunque está pasando en este momento una situación de crecimiento. Cuando hay contratiempos, siempre los productores avícolas se caen y se vuelven a levantar. Siguen apostando e invirtiendo".

"Tenemos muchos RINIs. Muchos pedidos de nuestro Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones. Quiere decir que hay inversiones y que hay creación de empleo, incluso en este sector, que es probablemente el más competitivo de la provincia", resaltó Frigerio.