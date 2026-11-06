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Aprobaron una venta de terreno en el Parque Industrial para nuevo emprendimiento

Por unanimidad, el Concejo Deliberante autorizó la operatoria comercial con el Ejecutivo. La inversión privada supera los 44 millones de pesos.
Crespo06 de noviembre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

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Parque-Industrial-Crespo

En la noche del miércoles, se aprobó por unanimidad el proyecto de Ordenanza girado por el Ejecutivo Municipal, para proceder a la venta de un terreno ubicado en el Parque Industrial de la ciudad, el cual será destinado a la instalación de una planta para la fabricación de indumentaria y productos textiles, principalmente orientados al uso laboral e industrial. La venta es a favor de María Carolina Machicote Fisolo. 

Supo FM Estación Plus Crespo, que de acuerdo al convenio pretendido, el municipio venderá una fracción de terreno de poco más de 2.415 metros cuadrados. En cuanto a su ubicación, se hizo saber que es lindante al Norte con M.T.H. S.R.L., al Oeste con un lote de propiedad de la Municipalidad de Crespo, al Sur con calle Santiago Besler, y al Este con otro lote municipal.

La venta se concreta a un valor de $18.480 el metro cuadrado, lo que calculado sobre la superficie estimada, la operatoria asciende a $44.638.440. Será abonado en 24 cuotas mensuales, con un interés mensual sobre saldo equivalente a la Tasa Activa del Banco Nación.

El predio donde se instalará la fábrica textil, cuenta con pavimento y cordón-cuneta. En tanto que, eventualmente podrían disponer de gas natural, oportunidad en la que deberán afrontar los gastos de la instalación.

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