Con muchos atractivos y el show de Turf, esta noche empieza la Fiesta Nacional de la Avicultura

Este viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de noviembre, Crespo vivirá tres días a pleno, con exposición, espectáculos artísticos de jerarquía, patio gastronómico atendido por los y diferentes propuestas para celebrar juntos la ‘32ª Fiesta Nacional de la Avicultura’.

Esta iniciativa es realizada de manera conjunta por la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura y la Municipalidad de Crespo, contando con el gran aporte del sector privado y público.

Marcelo Cerutti: “Una fiesta de toda la ciudad”

“La FNA es una fiesta de toda la ciudad, donde todos los crespenses nos involucramos y con mucho orgullo trabajamos para mostrar todo nuestro potencial productivo, emprendedor y cultural. Hace meses que venimos planificando en conjunto con la Asociación Civil, para ofrecer tres jornadas inolvidables para quienes visiten este predio”, destacó Marcelo Cerutti (intendente de Crespo).

Luego agregó: Esta fiesta es el reflejo de lo que somos como sociedad de emprendedurismo y pujanza, siguiendo el legado que nos dejaron las anteriores generaciones que construyeron este Crespo lindo como tierra de oportunidades, de desarrollo y progreso”.

Cerutti también destacó la importancia de esta celebración “porque genera importantes ingresos económicos para el sector comercial e institucional como a los clubes Sarmiento, Cultural, Unión, Amigos del Ciclismo y Ferroviario que nuevamente atenderán la demanda gastronómica de quienes concurran al predio durante estas tres jornadas y el fin solidario para con las comisiones de entidades como ACADME, el Hogar Nuevo Amanecer y el Hogar de Ancianos del Hospital San Francisco de Asís que tendrán a su cargo los espacios disponibles para el estacionamiento vehicular”.

En la víspera de tres jornadas programadas para que todos vivamos y disfrutemos de la ciudad de Crespo, el intendente comentó: “La FNA es un momento muy lindo y esperado reflejando el trabajo, la producción, la innovación, la gastronomía, el deporte y la cultura”.

Mariela Gallinger: “Enlazamos el pasado con el presente y nos enfocamos en el futuro”

“La avicultura es producción e identidad, porque es un sector que representa la cultura del trabajo, genera arraigo, oportunidades y progreso en Crespo y en la región”, destacó Mariela Gallinger (presidente de la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura). Además, acotó que, durante la fiesta, los visitantes también podrán ver lo que representa el sector, “con tecnología e innovación y futuro”.

Luego añadió que: “En la avicultura enlazamos el pasado que trae mucha historia a este presente y nos enfocamos en el futuro que queremos. Nosotros, como asociación tenemos la responsabilidad de asumir este compromiso y legado que nos dejaron aquellos pioneros. Porque tenemos la convicción de que la avicultura genera arraigo familiar y posibilidades laborales para el progreso de nuestras sociedades”.

CRONOGRAMA DE CADA JORNADA

• VIERNES 6 DE NOVIEMBRE

-19:00 Concentración para el ‘Desfile Tradicionalista’ en San Martín y José Hernández (frente al Campo de Deportes de la Escuela Técnica). Luego recorrerán las siguientes calles: San Martín, Entre Ríos, 9 de Julio, Acceso Alfonsín y Alemanes del Volga, para ingresar al predio por el portón que está cerca a Hermanos Henkel.

-19:40 Corte de cinta en el ingreso al predio ferial (sobre Acceso Alfonsín).

-20:00 Acto de apertura de la ‘32ª FNA’. Actuación de la Banda Militar de Música ‘Brigadier General Antonio Parodi’ 2da Brigada

Aérea de la ciudad de Paraná. Junto a la banda estará la solista crespense Sandra Heimbugner, integrante del Coro Municipal del Centenario.

-20:30 Picoteando. En el sector de Show Gastronómicos los ‘Embajadores del Pollo al Disco’ cocinarán un menú para degustación.

-21:00 Inicio de los espectáculos artísticos en el escenario principal. Actuarán: Estudio de Danzas Vibremos (21:00), Tiana (21:10), Te Re Suena (22:00), La Sin Nombre y Meri Velázquez (22:40), Maple (23:20) y Turf (00:00).

-21:00 Comienzo de los show musicales en la ‘Peña Joven’. Se presentarán: Cata Grasmick (21:00), Sofi Morales (21:20), Generación Folklore (21:45), Soñé con Existir (22:30), Sin Código (23:15) y DJ Buyotti (1:00).

• SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE

-El escenario principal tendrá estos números artísticos: Maravillas Alemanas (20:00), Sinergia Folk – Academia de Danzas Femenina (20:50), La Triple E (21:00), Herencias Alemanas (22:00), Sin Código (22:40), Pont a bailar (23:30) y El Polaco (0:15). Además, habrá un homenaje a Aurelio Feller, a las 21:50.

-En la ‘Peña Joven’ actuarán: Meli Exner (20:30), Valentina Osorio (21:00), Somos Rock (21:30), Los del Quincho (22:00), Bettina Exner (22:45), Te Re Suena (23:15) y DJ Santi Schneider (1:00).

-20:30 Picoteando. En el sector de Shows Gastronómicos los ‘Embajadores del Pollo al Disco’ elaborarán un menú para degustación.

-DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE

-19:00 Inicio del segundo concurso de ‘Pollo al Disco Solidario’, en el sector de show gastronómicos. Mientras que, la premiación será a las 23:25 en el escenario principal.

-El escenario principal abrirá a las 20:00 con la actuación de laOrquesta Sinfónica Municipal de Crespo, el Coro Municipal del Centenario de Crespo y Juan Manuel Bilat, quienes presentarán Entre Ríos en sinfonía, homenaje a Jorge Méndez. Después será el turno de: Runa Kuyai (21:00), Juan Manuel Bilat (22:00), Los del Gualeyán (22:40) y Soledad Pastorutti (23:55)

-En la ‘Peña Joven’ será el turno de los espectáculos que ofrecerán: Cani Strato (20:30), Abyssmo Rock (21:00), Nico Zetta (21:50), Estilo Vargas (22:20) y La Triple E (23:00).

*Nota: Programación sujeta a modificaciones que puedan producirse sobre la marcha considerando diversos aspectos, entre ellos los climáticos.

Venta de entradas

-En el predio ferial las boleterías estarán habilitadas a partir de los siguientes horarios: viernes (19:00), sábado y domingo (ambas jornadas desde las 18:00). Estarán ubicadas sobre el Acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín (habrá 4 puestos en el ingreso principal al predio) y sobre Alemanes del Volga (la entrada por la parte cercana a Hermanos Henkel, contará con dos puntos habilitados).

-En cada sector de boletería también se tendrá la colaboración del Voluntariado de la FNA, para agilizar el ingreso de las personas que adquirieron entradas anticipadas (control del tiket y QR).

-Si sos de Crespo o ejido tenés beneficios comprando en cajas, presentando tu DNI. El valor por día será el siguiente: $26.000 (viernes), $24.000 (sábado) y $30.000 (domingo). Comprando el combo el costo es de $56.000. Cabe aclarar que los menores de 16 años (Crespo y ejido) ingresan gratis presentando DNI.

-Las Generales, por su parte, tienen este valor diario: $35.000 (viernes), $30.000 (sábado) y $45.000 (domingo). Comprando el combo el costo es de $80.000. Menores de 10 años (inclusive) gratis.

-El viernes también se podrá adquirir el combo para los tres días, en las boleterías ubicadas en el predio ferial.

-Durante las tres jornadas hay promociones de tres cuotas sin interés si sos cliente del Banco Entre Ríos o Banco Santa Fe. ​

-Ingreso gratuito para titulares de Certificado Único de Discapacidad (presentando el CUD). Si requiere acompañante, también debe figurar en el CUD.

-20% de descuento presentando el carnet de jubilación (comprando en cajas municipales o en puerta en el predio de la FNA).