Desde hoy, no habrá bancos por cinco días consecutivos en todo el país: qué operaciones estarán disponibles

Los bancos permanecerán cerrados durante cinco días consecutivos, entre el viernes 6 y el martes 10 de noviembre de 2026. El cierre se debe a la combinación del Día del Trabajador Bancario, el fin de semana y dos jornadas especiales establecidas por el Gobierno y el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La medida alcanza a las entidades financieras de todo el país y obligará a los clientes a organizar con anticipación los trámites que requieran concurrir a una sucursal.

Sin embargo, durante esas jornadas se podrán realizar distintas operaciones mediante los canales digitales y los cajeros automáticos, según las prestaciones habilitadas por cada entidad.

Qué días estarán cerrados los bancos en noviembre

El cronograma de cinco jornadas consecutivas sin atención bancaria presencial quedará conformado de la siguiente manera:

Viernes 6 de noviembre: Día del Trabajador Bancario.

Sábado 7 de noviembre: cierre habitual de las sucursales durante el fin de semana.

Domingo 8 de noviembre : cierre habitual de las sucursales durante el fin de semana.

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional dispuesto por el Decreto 1103/2026, con motivo de la visita oficial del papa León XIV a la Argentina.

Martes 10 de noviembre: feriado bancario en todo el país, establecido por el BCRA mediante la Comunicación “A” 8487/2026.

La autoridad monetaria incorporó expresamente el martes 10 de noviembre al calendario de feriados bancarios. La decisión se relaciona con la organización de la visita del pontífice, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

De esta manera, las sucursales no brindarán atención presencial durante cinco días seguidos.

La actividad bancaria presencial se retomará el miércoles 11, de acuerdo con el calendario nacional, aunque en la provincia de Buenos Aires existe una particularidad.

Qué pasará con los bancos el miércoles 11 de noviembre

El Decreto 1103/2026 también estableció un feriado para el miércoles 11 de noviembre, pero exclusivamente en la provincia de Buenos Aires. La disposición se vincula con las actividades previstas durante la visita oficial del papa León XIV.

Sin embargo, esa jornada no figura como feriado bancario general en el calendario publicado por el Banco Central. Por eso, no corresponde extender automáticamente el cierre nacional hasta el miércoles 11.

La situación de las sucursales ubicadas en territorio bonaerense debe distinguirse del esquema general establecido por el BCRA.

Los usuarios que necesiten realizar trámites presenciales en la provincia de Buenos Aires deberán consultar los avisos de su banco para confirmar si su sucursal atenderá el miércoles 11.

Qué operaciones bancarias se podrán hacer durante los cinco días

Aunque las sucursales permanezcan cerradas, los clientes podrán utilizar distintos canales electrónicos para administrar su dinero.

El propio BCRA informa que durante los feriados bancarios continúan disponibles las operaciones habilitadas mediante home banking, banca móvil, billeteras electrónicas y cajeros automáticos.

Entre las principales alternativas se encuentran:

Transferencias bancarias : se podrán realizar desde las aplicaciones y plataformas digitales de las entidades, de acuerdo con los límites y las condiciones de cada cuenta.

Consultas de saldo y movimientos : estarán disponibles mediante home banking y las aplicaciones bancarias.

Pago de servicios : se podrán abonar facturas mediante los canales electrónicos habilitados.

Compras con tarjetas : se podrán utilizar tarjetas de débito y crédito en los comercios que acepten esos medios de pago.

Billeteras virtuales : permitirán realizar pagos y transferencias según las funcionalidades disponibles.

Operaciones en cajeros automáticos: se podrán efectuar extracciones de efectivo, consultas, transferencias y pagos cuando el equipo y la cuenta permitan esas operaciones.

Es importante tener en cuenta que la disponibilidad de los canales digitales no significa que todos los trámites que requieren intervención de una sucursal puedan resolverse durante el feriado.

Cuándo volverán a abrir los bancos y qué otros feriados habrá en noviembre

El miércoles 11 de noviembre será la fecha de referencia para la reanudación de la atención bancaria presencial después de los cinco días consecutivos de cierre, aunque los clientes de la provincia de Buenos Aires deberán confirmar las condiciones de atención de sus sucursales por el feriado territorial de esa jornada.

Además, el calendario oficial del BCRA contempla otro feriado nacional durante noviembre: el lunes 23, por el Día de la Soberanía Nacional.

En consecuencia, los clientes deberán considerar tanto los cierres consecutivos de la segunda semana del mes como el feriado del 23 de noviembre para organizar pagos, extracciones y trámites que requieran atención presencial.