Visita del papa León XIV a la Argentina: se disparó el turismo en los principales destinos que recorrerá el Sumo Pontífice

Con la inminente llegada del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, los principales destinos por los que pasará registraron aumentos exponenciales en el desplazamiento de personas y en la búsqueda de estadías.

Según los últimos datos relevados por la plataforma Airbnb, procesados por la Agencia Noticias Argentinas, Luján y Córdoba fueron los dos destinos con mayor demanda.

Aumentos de 400% y 500%

El primero experimentó un fuerte incremento en las búsquedas, que aumentaron más del 500% interanual, impulsadas por la devoción de los fieles que esperan presenciar este momento. En tanto, el segundo tuvo un incremento del 400% en comparación con el mismo período del año anterior.

El sumo pontífice llegará al país el próximo domingo 8 de noviembre y permanecerá allí durante tres días, hasta el 11 de noviembre inclusive. Córdoba y Luján serán sus últimas paradas: Córdoba, el 10, y Luján, el 11 de noviembre.

La mayoría de los visitantes que buscan espacios para alojarse durante ese período son de origen argentino y representan más del 40% del total. Entre los viajeros internacionales que planean visitar Argentina, se destacan los brasileños (20%), seguidos por los estadounidenses (10%) y los chilenos (menos del 10%).

En cuanto a la modalidad de los viajes, las escapadas colectivas dominan la tendencia: los viajes en grupo (sin la presencia de menores) representan más del 70% de las búsquedas registradas en la plataforma. Se destacan las estadías en pareja (+40%) y los grupos de tres o más adultos (+20%). Asimismo, los viajes en familia o con menores abarcan más del 10% de las búsquedas.

El desplazamiento también abarca a Uruguay

No solo buscarán ver a León XIV en Buenos Aires, Córdoba o Luján, sino que muchos argentinos cruzarán el río para seguir los pasos del papa en Uruguay.

Las búsquedas realizadas por argentinos para alojarse en Montevideo y Paysandú durante el paso del sumo pontífice aumentaron casi un 200% interanual, y la Ciudad de Buenos Aires fue el principal emisor de consultas.

"Este fenómeno es una señal de cómo los grandes acontecimientos culturales pueden ser catalizadores de la movilidad de personas y del desplazamiento de cercanía, abriendo nuevas oportunidades para que las comunidades anfitrionas reciban a huéspedes de todo el país y la región", explicaron desde Airbnb.