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XXX Cumbre Iberoamericana: frío y distante saludo entre Javier Milei y Pedro Sánchez en Madrid

El mandatario argentino y el jefe del Ejecutivo español coincidieron cara a cara por primera vez tras meses de fricciones diplomáticas.
Nacionales05 de noviembre de 2026

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En el marco del inicio formal de la XXX Cumbre Iberoamericana que sesiona en Madrid, el presidente Javier Milei y su par español, Pedro Sánchez, protagonizaron este jueves su primer contacto personal tras los cruces y las tensiones diplomáticas que marcaron la relación bilateral a lo largo del último año.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el encuentro, seguido con marcada expectativa por la prensa internacional, se limitó a un saludo formal, breve y desprovisto de gestos de cordialidad.

La recepción a los mandatarios tuvo lugar en la Galería de las Colecciones Reales, donde Sánchez encabezó la línea de bienvenida junto al Rey Felipe VI y al secretario general iberoamericano, Andrés Allamand. Previamente, el canciller español José Manuel Albares había recibido a Milei en el acceso al complejo con un sobrio apretón de manos protocolar.

Milei había arribado a territorio madrileño durante la jornada del miércoles, aunque optó por ausentarse tanto de la apertura en el Teatro Real como del banquete oficial que ofrecieron los Reyes en el Palacio Real. En contrapartida, la agenda del Jefe de Estado argentino en España incluyó una reunión con el titular de Vox, Santiago Abascal.

La XXX Cumbre Iberoamericana, presidida por Felipe VI junto a Sánchez y Allamand, reúne a delegaciones de 22 naciones, de las cuales 10 están encabezadas por sus presidentes, entre ellos la costarricense Laura Fernández —primera mandataria en arribar al recinto— y el chileno José Antonio Kast.

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