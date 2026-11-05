Banco Nación anunció el plan oficial para incentivar la venta de vehículos

A poco de conocerse una nueva baja en la producción automotriz, la banca oficial lanzó un plan especial para incentivar la compra de vehículos nuevos y usados.

La iniciativa había sido adelantada este miércoles por el ministro de Economía, Luis Caputo al hablar ante industriales.

En las últimas horas ADEFA informó que la fabricación de vehículos se desplomó 14% en octubre.

Como respuesta el Banco Nación presentó un plan especial que reduce la tasa de su línea de préstamos para la compra de vehículos a 25% TNA fija y en pesos, con un monto máximo de $50 millones y hasta 72 meses de plazo.

La nueva condición rige desde hoy y permite financiar hasta el 100% del valor de venta de autos 0 km y usados, de hasta 10 años de antigüedad.

La tasa preferencial alcanza a quienes cobran su sueldo o jubilación en el Banco, cuentan con una tarjeta de crédito de la entidad y contratan el seguro del auto a través del BNA.

Quienes no cumplan con estos requisitos o prefieran no adherir a ellos podrán optar por la tasa de condiciones generales, del 46% TNA fija y en pesos.

A modo de ejemplo, para un préstamo de $15 millones a 36 meses, la primera cuota con la tasa del 25% TNA es de $662.022, IVA incluido y, con la tasa del 46% TNA, el mismo préstamo tiene una primera cuota de $895.841.

El producto se tramita de forma 100% digital en la concesionaria, con DNI y durante la gestión se verifica que el cliente cobre su sueldo o jubilación y que cuente con una tarjeta de crédito del Banco Nación.

Agencia NA