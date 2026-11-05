Fiesta Nacional de la Avicultura: Banco Entre Ríos presentará propuesta de financiamiento para el sector productivo

Banco Entre Ríos participará de la Fiesta Nacional de la Avicultura 2026, que se desarrollará desde este viernes hasta el domingo en la ciudad de Crespo, como sponsor principal de uno de los encuentros de referencia para la actividad avícola y el entramado productivo de la región.

En el marco de esta participación, el banco presentará una propuesta integral de financiamiento destinada a acompañar las distintas necesidades de las empresas, con líneas de crédito para Capital de Trabajo, Leasing, Inversión Productiva, Pre y post Financiación de Exportación y Financiación de Importación.

La presencia en este evento reafirma el compromiso de Banco Entre Ríos con el desarrollo de los sectores productivos y empresariales de la provincia, fortaleciendo su vínculo con las empresas y acompañando sus proyectos de crecimiento, inversión y expansión comercial.

Durante las tres jornadas, la entidad contará con un stand y oficiales de negocios especializados que brindarán asesoramiento personalizado a clientes, empresarios y visitantes, para acercarles soluciones financieras acordes a las necesidades de cada actividad y etapa de desarrollo.

Una propuesta financiera para impulsar la producción

La propuesta de Banco Entre Ríos contempla distintas alternativas de financiamiento:

- Capital de Trabajo: plazo de hasta 18 meses, tasa fija y amortización mensual o trimestral.

- Leasing: plazo de hasta 60 meses, tasa variable y amortización mensual o trimestral.

- Inversión Productiva: plazo de hasta 48 meses, con 6 meses de gracia, tasa variable y amortización mensual o trimestral.

- Pre y post Financiación de Exportación: plazos de 3 o 6 meses, tasa fija y amortización bullet.

- Financiación de Importación: plazos de 3 o 6 meses, tasa fija y amortización bullet.