Vialidad Nacional intensifica los controles de alambrados en las rutas de Entre Ríos

El 17° Distrito Entre Ríos de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) recordó este jueves 5 de noviembre que los dueños y arrendatarios de inmuebles linderos a rutas nacionales deben reparar los alambrados deteriorados y colocar los que falten.

La obligación está establecida en el artículo 25, inciso G, de la Ley Nacional de Tránsito 24.449, que exige tener alambrados que impidan el ingreso de animales a la zona de camino.

Personal del Distrito realiza operativos de relevamiento para detectar estas situaciones, informar a los propietarios e intimarlos a regularizarlas.

Sanciones y costos

Según precisó Vialidad, la falta de alambrados o su mala conservación hará pasible al propietario o arrendatario de las sanciones previstas en el Anexo 2 del decreto 779/95.

Además, la DNV, como autoridad competente, podrá realizar los trabajos necesarios para garantizar la seguridad de los usuarios, y los gastos quedarán a cargo de cada propietario lindero.

El organismo advirtió que el incumplimiento de la ley generará "la responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios resultantes de cualquier accidente que se produjera por animales sueltos en la ruta".