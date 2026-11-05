River necesitó una gran cantidad de jugadas de peligro y no pudo abrir el marcador hasta los 15 minutos finales, para ganare a Aldosivi por 2-0, en el estadio José María Minella, por la decimosexta y última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2026.

El primer gol del partido fue convertido por el atacante Lucas Beltrán, con un penal a los 30 minutos de la segunda etapa, mientras que Ángel Correa sentenció el resultado en 45 minutos del complemento.

Con el triunfo, el “Millonario” sostiene el cuarto puesto de la zona B, con 26 puntos, y necesita que Belgrano no gane por cinco goles o más para cerrar el campeonato en esa posición, mientras que el equipo que dirige Javier Sanguinetti quedó anteúltimo en su grupo con 11 unidades y descendió a la segunda categoría del fútbol argentino.

En los octavos de final, que jugaría como local si consigue terminar en el cuarto puesto del grupo, el equipo de Leonardo Ponzio se enfrentará ante el quinto clasificado de la zona A, con cuatro posibles rivales: Vélez, Defensa y Justicia, Lanús o Newell´s.

River fue ampliamente superior en un primer tiempo en el que no sufrió, aunque su falta de claridad en la gran mayoría de las jugadas generó que termine los 45 minutos sin abrir el marcador.

La primera llegada del partido fue de la visita, a los siete minutos del primer tiempo, con un cambio de frente de Ángel Correa para Tomás Galván, que no controló bien y sacó un tiro fácilmente bloqueado por la defensa rival.

Cuatro minutos después, Thiago Almada protagonizó una buena jugada individual, en la que eludió a dos rivales, pero su remate fue tapado por el defensor Néstor Breitenbruch, en la puerta del área grande.

En 22 minutos, un desborde por derecha del lateral Giovanni González terminó en un centro atrás para Lucas Beltrán, que no pudo rematar. La pelota le quedó a Tomás Galván, que definió de primera y por encima del travesaño, cerca del área chica.

El defensor Lautaro Rivero intentó sorprender con un remate desde afuera del área a los 26 minutos, pero su disparo no tuvo buena dirección y quedó en los guantes del arquero Lucas Acosta.

A los 34 minutos el que llegó fue Lucas Beltrán, con una volea de derecha que buscaba el primer palo y fue contenida por Acosta, de buena reacción.

En 40 minutos, Giovanni González se quedó con una pelota suelta sobre el costado derecho del área grande y sacó un remate rápido y bajo, al que Acosta llegó sin mayores inconvenientes.

Tres minutos más tarde, un tiro libre al borde del área grande fue ejecutado por Thiago Almada, que buscó el ángulo derecho del arquero rival e impactó su remate en el travesaño.

En el segundo minuto de la segunda parte, un córner bajo al primer palo le llegó a Otamendi, que no pudo ajustar el cabezazo para hacerlo buscar el arco, y el mismo se fue ancho.

Aldosivi abría el marcador en su primera llegada de peligro al arco rival, a los 13 minutos, cuando el defensor Santiago Moya lograba aprovechar un rebote ante una salida en falso del arquero Santiago Beltrán, aunque el tanto fue invalidado por un fuera de juego previo, tras la revisión del VAR.

Almada volvió a generar peligro con un tiro libre a los 21 minutos, con un gran remate con efecto que volvía a buscar el ángulo izquierdo de Acosta, que se impuso nuevamente: el guardameta desvió el disparo hacia arriba.

El equipo de Ponzio no pudo marcar el 1-0 hasta los 30 minutos, con un penal posterior a una mano en el área en el que Lucas Beltrán cruzó un derechazo bajo, para darle la ventaja a River.

Ya con tiempo cumplido, una buena combinación por izquierda permitió que Francisco Ortega llegue hasta el fondo por izquierda y tire el centro atrás para Ángel Correa, que cruzó su remate de derecha a la carrera para marcar el 2-0 final.

Síntesis del partido:

Torneo Clausura 2026.

Zona B.

Fecha 16.

Aldosivi 0 - 2 River

Estadio: José María Minella.

Árbitro: Bryan Ferreyra.

VAR: José Carreras.

Aldosivi: Lucas Acosta; Santiago Moya, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Braian Cufré; Martín García, Lucas Castro; Agustín Palavecino, Nicolás Gaitan, Alan Sosa; Andrés Vombergar. DT: Javier Sanguinetti.

River: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Santiago Espíndola, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa, Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

Goles en el segundo tiempo: 30m. Lucas Beltrán de penal (R), 45m. Ángel Correa (R).

Cambios en el segundo tiempo: 21m. Sebastián Driussi por Tomás Galván (R); 32m. Bautista Dadín por Nicolás Gaitán (A); 36m. Francisco Ortega por Marcos Acuña (R), Lucas Silva por Santiago Espíndola (R) y Rafael Santos Borré por Lucas Beltrán (R); 41m. Federico Laurelli por Braian Cufré (A), Elías López por Santiago Moya (A) y Felipe Anso por Lucas Castro (A); 46m. Mauro Arambarri por Tobías Andrada (R).

Agencia NA