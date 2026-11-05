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Dos podios en la copa nacional de clubes U20

Tres atletas de la Escuela Municipal de Crespo participaron en la Copa nacional de Clubes, para categoría U20, que se desarrolló en el Centro de Altos Rendimientos Deportivo de Santa Fe capital. 
Deportes05 de noviembre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

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Las pruebas se llevaron adelante durante el sábado 31 de octubre y domingo 1º de noviembre, bajo la fiscalización de la Confederación Argentina de Atletismo

Resultados

-Jean Paul Bernat (2º en salto con garrocha con un registro de 4,10 metros, estableciendo su mejor marca personal).

-María Victoria Repp (3ª en lanzamiento del disco con un registro de 30,11 metros).

-Delfina Guzmán Martínez (no logró marca en salto en alto al realizar tres intentos nulos en la primera altura).

  • Jean Paul Bernat.
  • María Victoria Repp.

Juegos Evita

En Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, se desarrolla la instancia nacional de los Juegos Deportivos Evita del 2 al 7 de noviembre.

Eleonora Schönfeld, deportista de la Escuela Municipal de Crespo, integra la delegación de Entre Ríos en las pruebas de 80 metros con vallas y salto en alto.

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