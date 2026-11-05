River visita a Aldosivi, con la intención de terminar entre los primeros de la Zona B

River visitará este jueves a Aldosivi de Mar del Plata, por la decimosexta fecha de la Zona B del Torneo Clausura, con la intención de conseguir un triunfo que le permita terminar cerca de los líderes en la fase regular.

El encuentro, que se llevará a cabo en el Estadio José María Minella, está programado para las 15; se podrá ver a través de ESPN Premium y TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Bryan Ferreyra, mientras que en el VAR estará José Carreras.

River llega a este partido luego del duro golpe que sufrió en el Superclásico, donde cayó 1-0 contra Boca en un polémico encuentro en el que padeció las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel, uno en cada tiempo.

Este resultado le impidió al "Millonario" asegurarse un lugar en los playoffs, aunque esto finalmente ocurrió el lunes luego de que Atlético Tucumán cayera frente a Argentinos Juniors.

El Torneo Clausura se presenta como la única alternativa de River para clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores, aunque para que aquello ocurra debe consagrarse campeón.

En caso de quedarse con el triunfo en Mar del Plata, los dirigidos por Leonardo Ponzio tendrán prácticamente asegurado el cuarto puesto que les permitirá al menos disputar los octavos de final en el Estadio Monumental.

Aldosivi, por su parte, está decimocuarto en la Zona B con solo 11 puntos y viene de caer 2-1 en un apretado encuentro contra Racing que lo condenó al descenso a la Primera Nacional.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Torneo Clausura

Zona B - fecha 16

Aldosivi - River

Estadio: José María Minella

Árbitro: Bryan Ferreyra

VAR: José Carreras

Hora: 15. TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium

Aldosivi: Lucas Acosta; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Mateo Vales; Martín García, Nicolás Gaitan, Lucas Castro, Juan Dadín; Andrés Vombergar. DT: Javier Sanguinetti.

River: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

Agencia NA