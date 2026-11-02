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Patronato sigue en Primera Nacional: empató con Rafaela y se salvó del descenso con la victoria de Chacarita

Patronato empató 0 a 0 ante Atlético Rafaela en el Nuevo Monumental y aseguró su permanencia en la Primera Nacional. La victoria de Chacarita por 2 a 0 sobre Nueva Chicago terminó de definir la salvación del Rojinegro y el descenso del Torito.
Deportes02 de noviembre de 2026

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Patronato sigue en Primera Nacional luego de empatar sin goles ante Atlético Rafaela, este lunes, en el estadio Nuevo Monumental. El equipo dirigido por Marcelo Fuentes consiguió un punto fundamental como visitante y se benefició con la victoria de Chacarita por 2 a 0 sobre Nueva Chicago, que descendió a la Primera B Metropolitana.

El conjunto entrerriano afrontó una definición decisiva por la permanencia y logró cumplir su objetivo en una calurosa tarde santafesina. El empate, combinado con el resultado del encuentro entre Chacarita y Nueva Chicago, le permitió asegurar su continuidad en la segunda categoría del fútbol argentino.

Durante el primer tiempo, Patronato mostró una buena actuación, dominó el desarrollo y generó las situaciones más claras. Renzo Reynaga y Gonzalo Salega tuvieron oportunidades para abrir el marcador, pero el arquero de Atlético Rafaela respondió y evitó la ventaja visitante.

Un segundo tiempo de sufrimiento para el Rojinegro

En el complemento, el desarrollo cambió. Atlético Rafaela asumió el protagonismo y comenzó a presionar sobre el arco defendido por Alan Sosa, mientras Patronato adoptó una postura más defensiva.

Con la información de que Chacarita superaba a Nueva Chicago, el equipo de Marcelo Fuentes priorizó conservar la igualdad. El entrenador realizó cuatro modificaciones para sostener el resultado ante los avances del conjunto local.

Finalmente, el empate sin goles fue suficiente para que Patronato celebrara su permanencia en la Primera Nacional, mientras Nueva Chicago perdió la categoría tras caer ante Chacarita.

Elonce

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