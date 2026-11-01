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ITU Crespo: Comienza la inscripción para el ciclo lectivo 2027

Desde el 2 de noviembre la Facultad de Ciencia y Tecnología abrirá el período de inscripción regular para cursar sus carreras de grado y pregrado en 2027. En el caso del ITU|FCYT Sede Crespo la propuesta académica es la Tecnicatura Universitaria en Granja y Producción Avícola.
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Las inscripciones estarán abiertas del 2 de noviembre hasta el 5 de febrero de 2027. INSCRIBIRSE

El proceso de inscripción es totalmente online, a través del sistema de gestión académica SIU Guaraní (hay que crear un usuario con correo electrónico válido y clave) y se completa el formulario correspondiente, eligiendo en ese paso la carrera y adjuntando la documentación digitalizada.

Para inscribirse en la carrera se requiere título o certificado analítico digital de estudios secundarios o constancia de título en trámite; DNI y foto digital con una resolución no menor a 300 píxeles, fondo celeste o blanco (tipo carnet).

Aquellas personas que en la actualidad estén cursando alguna carrera en UADER y quieran inscribirse o quienes alguna vez se inscribieron (aunque no hayan continuado) no deben completar el formulario de preinscripción, sino ingresar al sistema de gestión personal con el usuario y la contraseña que ya posean.

Por segundo año consecutivo no se requerirá la inscripción presencial, a menos que haya que validar la documentación escaneada que sólo se tiene legalizada en formato papel. En ese caso, la persona aspirante deberá acercarse a la sede, 3 de febrero e H. Yrigoyen, en la ciudad de Crespo

La UADER es pública y gratuita; el ingreso es irrestricto y no se cobra arancel ni cuota para cursar una carrera de grado o pregrado. Pero el ingreso al ciclo lectivo 2027 contempla una introducción obligatoria (no eliminatoria) a la vida universitaria y un acercamiento a conocimientos básicos de las áreas disciplinares que correspondan a la carrera elegida.

FCyT tiene su sede central en Oro Verde. Su oferta académica consta de diez carreras de pregrado (tecnicaturas) y trece carreras de grado (cinco profesorados, siete licenciaturas y una ingeniería). También ofrece cuatro posgrados Actualmente tiene una matrícula que supera los 8 mil estudiantes.

Cada carrera tiene un recorrido específico que se puede consultar en el siguiente enlace.

Las personas aspirantes que tengan dudas, deseen efectuar consultas o quieran obtener más información sobre las carreras que se dictan en la FCyT pueden contactarse por correo electrónico a través de las siguientes vías:

Sobre INSCRIPCIÓN
Alumnado: [email protected]

Sobre INGRESO
Área Ingreso, Permanencia y Egreso: [email protected]

Sobre CARRERAS
Secretaría de Bienestar Estudiantil: [email protected]

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