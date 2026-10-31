google_preferred_source_badge_dark_ESPlus en Vivo

Desafío cumplido: Un bombero realizó los 5 Km de Maratón de la FNA con un equipo de 22 kilos encima

La jornada agobiante y el peso extra no boicotearon el mensaje que se pretendió demostrar: "La vocación, el compromiso y la pasión por ser bombero, no tienen edad".
Crespo31 de octubre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

google

IMG-20261031-WA0023

Jorge Ladner integra el cuartel Crespo desde hace algunas décadas. Conoció Estación Plus Crespo que este sábado, a sus 61 años, decidió dar muestra del profundo sentimiento que tiene para con la noble labor voluntaria y comunitaria.

Se propuso participar de los 5 Km. recreativos de la Maratón de la Fiesta Nacional de la Avicultura, pero lo hizo de una manera muy especial: con su equipo de protección personal estructural completo.

IMG-20261031-WA0024

En plena tarde, con una temperatura que rozaba los 30°C, realizó el circuito completo con más de 22 kilos de equipamiento: casco, chaquetón, pantalón, botas, guantes y equipo de respiración autónoma.

Su familia siguió con orgullo sus pasos, en pendientes, rectas y calles empinadas. Traspasar la llegada hizo que el propósito tomara aún más dimensión.

IMG-20261031-WA0025

Querido y reconocido por la comunidad, cosechó el premio de los aplausos y las expresiones de afecto del público. A sus 61 años, Jorge logró demostrar que la vocación, el compromiso y la pasión por ser bombero, no tienen edad. 

El Cuerpo Activo y la Comisión Directiva, apuntaron que "no fue solamente participar de una carrera. Fue representar a nuestro cuartel y dejar un mensaje que va mucho más allá de los 5 kilómetros. Un verdadero orgullo para toda nuestra institución", destacaron.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Últimas noticias en Estación Plus
ITU Crespo_mayo 2025

ITU Crespo: Comienza la inscripción para el ciclo lectivo 2027

Estación Plus Crespo
Crespo01 de noviembre de 2026
Desde el 2 de noviembre la Facultad de Ciencia y Tecnología abrirá el período de inscripción regular para cursar sus carreras de grado y pregrado en 2027. En el caso del ITU|FCYT Sede Crespo la propuesta académica es la Tecnicatura Universitaria en Granja y Producción Avícola.
Te puede interesar
ITU Crespo_mayo 2025

ITU Crespo: Comienza la inscripción para el ciclo lectivo 2027

Estación Plus Crespo
Crespo01 de noviembre de 2026
Desde el 2 de noviembre la Facultad de Ciencia y Tecnología abrirá el período de inscripción regular para cursar sus carreras de grado y pregrado en 2027. En el caso del ITU|FCYT Sede Crespo la propuesta académica es la Tecnicatura Universitaria en Granja y Producción Avícola.
Motta Hector

La Cátedra Héctor Motta de la Universidad de Salamanca impulsa una nueva formación ejecutiva en inteligencia artificial

Estación Plus Crespo
Crespo31 de octubre de 2026
La iniciativa académica que lleva el nombre del empresario entrerriano, presenta un diplomado internacional sobre inteligencia artificial aplicada al liderazgo y la gestión empresarial. La propuesta comenzará el 19 de noviembre, con modalidad online, y forma parte de una agenda de formación vinculada al desarrollo emprendedor y la innovación. 
WhatsApp Image 2026-10-29 at 09.21.18

Rodrigo Arias: "La salida a la crisis de Salud Mental que tenemos, es cuidarnos, estar atentos y hacer cosas comunitariamente"

Estación Plus Crespo
Crespo29 de octubre de 2026
El Director de la carrera de Psicología de la Universidad Adventista del Plata, Rodrigo Arias, estuvo en Crespo abordando temáticas sensibles. Destacó que "el modelo de salud mental está migrando o virando hacia lo comunitario", y alentó a capacitarse para ayudar, además de "mirar a los ojos, los gestos, para entender cómo está la otra persona".
Más visto hoy en Estación Plus
Motta Hector

La Cátedra Héctor Motta de la Universidad de Salamanca impulsa una nueva formación ejecutiva en inteligencia artificial

Estación Plus Crespo
Crespo31 de octubre de 2026
La iniciativa académica que lleva el nombre del empresario entrerriano, presenta un diplomado internacional sobre inteligencia artificial aplicada al liderazgo y la gestión empresarial. La propuesta comenzará el 19 de noviembre, con modalidad online, y forma parte de una agenda de formación vinculada al desarrollo emprendedor y la innovación. 

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail
Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo