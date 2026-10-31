Desafío cumplido: Un bombero realizó los 5 Km de Maratón de la FNA con un equipo de 22 kilos encima

Jorge Ladner integra el cuartel Crespo desde hace algunas décadas. Conoció Estación Plus Crespo que este sábado, a sus 61 años, decidió dar muestra del profundo sentimiento que tiene para con la noble labor voluntaria y comunitaria.

Se propuso participar de los 5 Km. recreativos de la Maratón de la Fiesta Nacional de la Avicultura, pero lo hizo de una manera muy especial: con su equipo de protección personal estructural completo.

En plena tarde, con una temperatura que rozaba los 30°C, realizó el circuito completo con más de 22 kilos de equipamiento: casco, chaquetón, pantalón, botas, guantes y equipo de respiración autónoma.

Su familia siguió con orgullo sus pasos, en pendientes, rectas y calles empinadas. Traspasar la llegada hizo que el propósito tomara aún más dimensión.

Querido y reconocido por la comunidad, cosechó el premio de los aplausos y las expresiones de afecto del público. A sus 61 años, Jorge logró demostrar que la vocación, el compromiso y la pasión por ser bombero, no tienen edad.

El Cuerpo Activo y la Comisión Directiva, apuntaron que "no fue solamente participar de una carrera. Fue representar a nuestro cuartel y dejar un mensaje que va mucho más allá de los 5 kilómetros. Un verdadero orgullo para toda nuestra institución", destacaron.