Obtuvo el alta médica la adolescente baleada en Nogoyá: cómo sigue la investigación

La adolescente de 14 años que resultó gravemente herida de un disparo de arma de fuego en Nogoyá recibió el alta médica, luego de permanecer internada en el Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná. El episodio ocurrió el pasado 4 de octubre en una vivienda del barrio El Morajú y tuvo como imputado a la pareja de su madre, un hombre de 41 años. La Justicia avanzó este viernes con nuevas medidas para esclarecer lo sucedido y garantizar la protección de la menor.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Nogoyá investiga las circunstancias en las que se produjo el disparo de una pistola calibre 9 milímetros. Si bien los primeros elementos apuntaron a un posible accidente, la investigación continuó abierta y se dispusieron nuevas medidas probatorias.

Durante una audiencia celebrada este viernes 30 de octubre, el juez de Garantías Oscar Rossi autorizó la realización de una entrevista videograbada en Cámara Gesell a la adolescente y rechazó un pedido de la defensa para flexibilizar las restricciones de acercamiento impuestas al imputado, consignó El Once.

Cómo ocurrió el disparo que hirió a la adolescente

El hecho investigado ocurrió el domingo 4 de octubre de 2026, aproximadamente a las 00:47, en una vivienda del barrio El Morajú de Nogoyá.

Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía, Adrián Charadia, de 41 años, se encontraba en el domicilio junto a la madre de la adolescente, de 42 años, cuando ambos habrían escuchado ruidos inesperados en el interior de la propiedad.

Ante la sospecha de que pudiera haber intrusos, el hombre tomó una pistola semiautomática calibre 9 milímetros que guardaba en su habitación.

De acuerdo con la declaración que brindó Charadia ante la Policía, cuando abrió la puerta del dormitorio, la adolescente se abalanzó hacia ese sector de la vivienda y, en ese momento, se produjo una detonación del arma.

El proyectil impactó en la menor de 14 años, quien cayó desvanecida como consecuencia de la herida.

Tras lo ocurrido, el imputado realizó compresión sobre la lesión con una toalla y, junto a la madre, trasladó a la adolescente en un vehículo particular hasta el Hospital San Blas de Nogoyá.

Debido a la gravedad del cuadro, los profesionales médicos dispusieron su derivación al Hospital San Roque de Paraná, donde permaneció internada en terapia intensiva, inicialmente con pronóstico reservado. En los últimos días, fue dada de alta.