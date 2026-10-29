Renunciaron todos los otorrinolaringólogos del Hospital San Roque y peligra la atención pediátrica

Todos los otorrinolaringólogos del Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná presentaron sus renuncias, en medio de un conflicto con las autoridades sanitarias por la implementación de un sistema de control horario. La situación generó preocupación por la continuidad de la atención pediátrica especializada, debido a que el establecimiento recibe pacientes de distintos puntos de Entre Ríos.

La presentación formal de las renuncias ingresó por mesa de entradas el martes 27 de octubre. Una semana antes, uno de los cuatro profesionales había comunicado su decisión de dejar el servicio. Posteriormente, los otros tres integrantes del equipo, incluido el jefe del área, formalizaron sus salidas.

Según publicó APF, el conflicto se originó por el malestar de los especialistas ante lo que consideran una “persecución administrativa”, vinculada con los mecanismos de control de asistencia. Los profesionales cuestionaron que el sistema no contemplara las particularidades de una especialidad que requiere disponibilidad permanente para atender urgencias.

El conflicto por el control horario de los médicos

El sistema implementado desde el área de Salud exige que los profesionales registren sus horarios de ingreso y salida. Sin embargo, los integrantes del servicio señalaron que sus responsabilidades no se ajustan exclusivamente a una jornada laboral convencional.

Los otorrinolaringólogos debían atender pacientes internados, realizar interconsultas, desarrollar actividades en consultorios externos y responder a urgencias quirúrgicas que podían presentarse durante la madrugada, los fines de semana o fuera de los horarios habituales.

Además, el servicio mantenía cobertura de guardias durante los 365 días del año. En ese contexto, los especialistas consideraron que evaluar su actividad únicamente mediante registros horarios no reflejaba la totalidad de las prestaciones realizadas.

Un servicio que atendía a 150 niños por semana

La magnitud del conflicto quedó reflejada en la actividad habitual del área. Antes de las renuncias, los profesionales atendían aproximadamente 150 pacientes pediátricos por semana, además de realizar estudios diagnósticos, interconsultas y procedimientos de alta complejidad.

El equipo también desarrollaba fibroscopías, endoscopías y cirugías vinculadas con distintas patologías de cabeza y cuello. Las intervenciones programadas se concentraban principalmente los miércoles y viernes.

Cuando el hospital contaba con disponibilidad suficiente de camas para internación, el servicio realizaba alrededor de 30 cirugías mensuales. Sin embargo, las dificultades de infraestructura habían comenzado a reducir esa capacidad operatoria.

La falta de camas también afectó las cirugías

La crisis del servicio se produjo en un contexto de problemas relacionados con la disponibilidad de camas para internación pediátrica. Esta situación había obligado a postergar intervenciones programadas y generado inconvenientes para las familias que aguardaban tratamientos.

La reducción de la capacidad quirúrgica ya repercutía en la organización del área antes de que se concretaran las renuncias. Las dificultades para disponer de espacios de internación condicionaban la programación de operaciones.

Con la salida de los cuatro especialistas, el problema se amplió a la continuidad de las consultas, los estudios, las cirugías y la cobertura de urgencias. Hasta el momento, la información difundida no precisó cómo se reorganizarán las prestaciones ni si se incorporarán nuevos profesionales.

Preocupación por la atención de pacientes de toda Entre Ríos

El Hospital Materno Infantil San Roque constituye un centro de referencia provincial para la atención pediátrica. Por ese motivo, la situación del servicio de otorrinolaringología podría afectar a familias que deben trasladarse desde otras localidades para acceder a consultas y tratamientos especializados.

Los médicos que presentaron sus renuncias contaban con años de trayectoria en la institución y habían participado en el desarrollo de procedimientos de alta complejidad, incluidas intervenciones consideradas de avanzada en el ámbito nacional.

La eventual reorganización del servicio deberá contemplar no solamente la cobertura de los cargos vacantes, sino también la necesidad de conformar un equipo que pueda responder a las demandas asistenciales de toda la provincia.

Advierten que el malestar podría extenderse a otros servicios

Según publicó Demo Comunicación, las diferencias por el sistema de control horario no estarían limitadas al área de otorrinolaringología. El mecanismo también habría generado malestar entre anestesistas y profesionales de otras especialidades del hospital.

A las tensiones administrativas se sumaron las condiciones salariales del sector público. De acuerdo con la información difundida, numerosos médicos complementan sus ingresos mediante actividades privadas, una circunstancia que podría dificultar la incorporación de nuevos especialistas.

El conflicto dejó planteado el desafío de compatibilizar los controles administrativos con las características del trabajo médico, especialmente en servicios que requieren disponibilidad permanente y atención de urgencias.

Mientras tanto, la principal preocupación se concentró en la continuidad de las prestaciones para los pacientes pediátricos. La salida del equipo completo abrió interrogantes sobre la atención de los niños que aguardan consultas, estudios o intervenciones quirúrgicas en el Hospital San Roque.

Elonce