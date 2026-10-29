Rodrigo Arias: "La salida a la crisis de Salud Mental que tenemos, es cuidarnos, estar atentos y hacer cosas comunitariamente"

"Los pronósticos se están cumpliendo y el panorama no es halagüeño", manifestó con pesar el Lic. Rodrigo Arias -Director de la carrera de Psicología de la Universidad Adventista del Plata-, al dialogar con Estación Plus Crespo acerca de la perspectiva sobre el probable comportamiento de la curva de casos vinculados a problemáticas de Salud Mental. Al parecer y en proyección, la exclusiva atención profesional no logra cubrir la desbordada demanda, siendo imperiosa la ayuda entre particulares. El profesional alentó entonces hacia un nuevo desafío: "Tenemos que seguir haciendo todo lo posible por revertir la situación y es clave empezar a prestarnos un poquito más de atención entre nosotros. El modelo de salud mental está migrando o virando hacia lo comunitario. Ya está estudiado por prestigiosos psicólogos y psiquiatras, en conjunto con otros trabajadores de la especialidad, que así estuvieran todos los profesionales a disposición, de forma totalmente libre y para todas las personas que tienen alguna dolencia mental, no se produciría la solución definitiva; porque ya no se salva la brecha que hay entre demanda y respuesta. Se está apuntando hacia la capacitación comunitaria para mirarnos entre nosotros. Estoy convencido que es el camino. La salida a la crisis de Salud Mental que tenemos, es cuidarnos, estar atentos y hacer cosas comunitariamente".

La presencia de Rodrigo Arias en Crespo estuvo enmarcada en el programa nacional "Basta de Silencio", que en este 2026 tuvo como eje temático "Ancianos en riesgo - cuando la violencia afecta a las personas de la tercera edad".

Al respecto, el especialista apuntó: "La consigna es cuidar a los más vulnerables, a los más frágiles, y entre ellos están nuestros adultos mayores. Debemos hacerlo por dos grandes razones: al cuidar a quienes están sufriendo, nos beneficiamos todos. Y porque no sabemos si mañana, no seremos nosotros mismos, probablemente así sea. Hace años, algún autor habló del 'egoísmo altruista'. Es una expresión un poco contradictoria, pero para pensarla ¿no?; porque el egoísmo no es altruista, pero trató de definir de esta manera, que seamos conscientes que cuando cuidamos a los demás, nos cuidamos entre todos. Se trata del tejido social, de preservar lo que nos sostiene, porque todos nos necesitamos, los unos a los otros. Por una cuestión de tiempo, todos estaremos en algún momento transitando esa etapa de la vida, y qué importante es tomar conciencia de lo valioso que son, de todo lo que tienen para aportarnos y compartir".

"Muchas veces nos preocupa la memoria de nuestros adultos mayores, su deterioro cognitivo, cómo van perdiendo recuerdos: pero también debiera preocuparnos nuestra memoria cuando nos olvidamos de que formamos parte de sus emociones, no reparamos en todo lo que ellos han hecho por nosotros, lo que han dado a nuestra comunidad. Y eso es triste para ellos. Además, para los que tenemos memoria muy activa, cuando nos volvemos ingratos, se ve afectada nuestra salud psicológica y física, está estudiado y demostrado", reflexionó.

La violencia puede darse desde múltiples manifestaciones, como psicológica, económica, digital, entre otras. "Va escalando y debemos aprender a darnos cuenta. En el primer nivel hay indiferencia; muchas veces se lo infantiliza -que no es lo mismo que tratarlo con ternura-, sino que directamente como a un niño, que no puede opinar ni decidir, como que hay que tenerlo en un costado. Cuando no se tienen en cuenta sus necesidades, ya comienza a ser más evidente la negligencia. Aparece el destrato, el insulto, el grito, la amenaza, y ni hablar cuando aparece la agresión física, que tenemos que denunciar".

La tecnología también incide en el tejido social. "La pantalla nos tiene a todos atados. Hemos perdido mucho el mirar al otro. Yo trabajo con jóvenes universitarios dando clases, chicos del secundario también en distintas actividades, y se nota que las generaciones que nacieron con las pantallas en mano, no saben cruzar la mirada, prestarle atención a los gestos, al tono de voz de quien tienen delante. No tienen normalizado el mirar un rostro. Se cierran en 'me mandó un mensajito, leí lo que me mandó por WhatsApp, ví lo que puso en Instagram', pero obviamente que así no puede uno saber cómo está el otro. Sus sensaciones, lo que le pasa. Chicos, jóvenes, grandes, el mundo digital nos tiene capturados. Y no soy antitecnología, al contrario, me parece sumamente valiosa en un montón de cuestiones. Pero en ese aspecto, depende el uso, resta", clarificó el profesional y aconsejó: "Cuando la pantalla absorbe nuestra capacidad atencional, y ya no queda ni energía psíquica ni emocional ni espiritual para mirar al otro, hay que hacerse un replanteo".

Empezar a naturalizar el "pedir ayuda"

"Para todas las generaciones, para todos aquellos que afrontan golpes de la vida o atraviesan alguna situación anímica que los perturba, afecta, lo que más cuesta es pedir ayuda", afirmó Arias y continuó: "Tenemos que aprender a cuidar a otros, para también ser más permisivo si nos toca a nosotros pedir ayuda. Es interesante esta práctica, porque si hoy cuidamos, mañana entenderemos por qué alguien nos cuida y está bueno que así sea. Con toda la situación difícil en Salud Mental que está viviendo nuestro país y especialmente Entre Ríos, este es un gran indicador, lamentablemente un aspecto de los más preocupantes a revertir, es que la gente no pide ayuda, nos cuesta mucho a las personas pedir ayuda".

La contracara es la actitud de respuesta, que también requiere preparación: "Mirar a los más frágiles no es sencillo. Es no pasarlos por arriba restándoles importancia, es no mirar para otro lado, no ir demasiado apurados, tomar conciencia de que alguien está sufriendo alrededor nuestro. Debemos aprender a tener herramientas para cuando nos toque ayudar".