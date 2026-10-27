Dos jóvenes de Crespo participaron de las Jornadas de Jóvenes Investigadores en Porto Alegre

Dos jóvenes de Crespo participaron de las 33ª Jornadas de Jóvenes Investigadores, realizadas en Porto Alegre, Brasil, en una experiencia que les permitió presentar sus trabajos, intercambiar conocimientos con estudiantes de otros países y conocer distintas perspectivas sobre los campos en los que desarrollan sus investigaciones.

Una de ellas fue Jimena Goettig, estudiante de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), quien además realiza tareas de docencia e investigación en la Facultad de Ciencias de la Educación. La otra representante crespense fue Jessica Espinoza, estudiante de Trabajo Social, quien también viajó para compartir los avances de su trabajo académico.

En diálogo con Estación Plus Crespo, Goettig relató cómo se concretó su participación, explicó los principales aspectos de la investigación que presentó y valoró la posibilidad de compartir una experiencia académica con jóvenes de diferentes universidades de Latinoamérica.

Una investigación centrada en la escuela secundaria entrerriana

El trabajo que Jimena presentó en Brasil se titula “Producir conocimiento desde la escuela: composiciones escolares y disputas por los saberes didácticos en el nivel secundario entrerriano”. Se encuentra enmarcado en el Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID 3228), dirigido por la doctora Virginia Luna, que estudia los procesos de transformación y expansión de la escuela secundaria en Entre Ríos.

La investigación toma como punto de partida los cambios producidos en el nivel secundario a partir de 2006, en el contexto de la obligatoriedad de esa etapa educativa. Para abordar el tema, el equipo analiza las leyes, normativas y documentos que fueron regulando la expansión de la escuela secundaria en la provincia, además de realizar trabajo de campo en establecimientos educativos de Paraná.

Ese trabajo incluye entrevistas, observaciones y el análisis conjunto de la información obtenida a partir de las normativas y de las experiencias recogidas en las instituciones.

“Está enmarcado en lo que es el campo de la didáctica, dentro de las ciencias de la educación. Pertenece a un proyecto de investigación más amplio, donde estamos estudiando los fenómenos de transformación y expansión del nivel secundario en nuestra provincia”, explicó Goettig.

La propuesta busca comprender cómo se construyen las prácticas escolares en el escenario contemporáneo y de qué manera las instituciones se apropian de las disposiciones educativas para llevar adelante su tarea cotidiana.

Cómo responden las escuelas a los cambios educativos

Al profundizar sobre los avances de la investigación, la joven crespense explicó que uno de los aspectos que observaron durante el acercamiento a las instituciones secundarias es la manera en que cada escuela desarrolla estrategias para responder a las exigencias normativas y a las necesidades de sus estudiantes.

Según señaló, aunque las normativas establecen determinados lineamientos, las instituciones deben encontrar formas concretas de aplicarlos en sus realidades particulares.

“Las instituciones van haciendo con eso, estratégicamente, lo que pueden”, expresó. En ese sentido, mencionó las acciones que las escuelas despliegan para garantizar la continuidad educativa, acompañar las trayectorias estudiantiles, generar espacios de escucha y sostener la convivencia.

Goettig sostuvo que, a pesar de las sucesivas reformas que atravesó la escuela secundaria, las instituciones procuran mantener sus proyectos y acompañar los recorridos educativos de los alumnos.

La investigación permite, de esta manera, observar no solamente lo que establecen las normas, sino también las respuestas que construyen las comunidades educativas frente a los cambios.

Un proceso de selección para llegar a Porto Alegre

La participación en las jornadas fue el resultado de una instancia previa de evaluación impulsada por la Universidad Nacional de Entre Ríos, que forma parte de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), una red de instituciones universitarias latinoamericanas que promueve el intercambio académico y científico.

Según contó Jimena a Estación Plus Crespo, se realizó una instancia de selección en la ciudad de Villaguay, en la que se presentaron numerosos trabajos de investigación. A partir de la evaluación y de un orden de mérito, la UNER seleccionó dos trabajos por cada una de sus nueve unidades académicas.

Uno de los trabajos elegidos en la Facultad de Ciencias de la Educación fue el de Goettig. La otra propuesta seleccionada en esa unidad académica correspondió al ámbito de la historia de la educación y fue presentada por una compañera de Paraná.

La delegación entrerriana estuvo integrada por 18 jóvenes investigadores. Entre ellos se encontraban las dos representantes de Crespo, un dato que Jimena destacó al referirse a la presencia de estudiantes de la ciudad en estos espacios de formación e investigación.

Jessica Espinoza también presentó su trabajo

La otra joven crespense que participó del encuentro fue Jessica Espinoza, estudiante de la Facultad de Trabajo Social de la UNER.

Su presentación estuvo relacionada con un análisis de las tesis realizadas durante los últimos años de la carrera de Trabajo Social, en el marco de un proyecto de investigación. Según explicó Goettig, el propósito de ese trabajo es contribuir a revalorizar la investigación dentro de ese campo disciplinar.

La participación de ambas jóvenes permitió que dos trabajos vinculados con distintas áreas del conocimiento, desarrollados por estudiantes de Crespo, formaran parte de una instancia internacional de intercambio académico.

Para Goettig, además, la experiencia tuvo un valor especial por la posibilidad de conocer investigaciones realizadas en otras facultades de la propia universidad entrerriana.

El intercambio con jóvenes de distintos países

Las jornadas reunieron a investigadores de diferentes lugares de Latinoamérica. Durante su participación, Jimena tuvo la oportunidad de intercambiar experiencias con jóvenes de Brasil, Paraguay, Chile, Bolivia y Uruguay, entre otros países y regiones mencionados durante la entrevista con Estación Plus Crespo .

La estudiante destacó que estos encuentros permiten conocer las preocupaciones que atraviesan a otros investigadores, las discusiones que se desarrollan en distintos contextos y las metodologías utilizadas para estudiar problemas similares.

“Además de haber intercambiado con jóvenes investigadores de toda Latinoamérica, es la oportunidad institucional que se genera también al intercambiar con compañeros de otras facultades de nuestra propia universidad”, comentó.

En ese sentido, mencionó que el viaje también facilitó el contacto con estudiantes de carreras y disciplinas con las que no siempre existe una comunicación cotidiana, como Bioingeniería, Ingeniería, Ciencias de la Salud y otras áreas de la UNER.

Conocer qué se investiga en la provincia, compartir experiencias y establecer vínculos con quienes trabajan sobre problemáticas similares fueron algunos de los aspectos que más valoró de la experiencia.

“Lo más valioso fue poder generar contacto entre investigadores que estamos preocupados por las mismas cuestiones”, afirmó.

También destacó las devoluciones que recibió sobre su trabajo y la posibilidad de conocer Porto Alegre, su gente y los espacios universitarios. Describió la experiencia como una oportunidad de aprendizaje e intercambio que trascendió la presentación académica.

Jimena Goettig

Una trayectoria con otras presentaciones académicas

La participación en Brasil se sumó a otras instancias en las que Goettig presentó avances de su investigación durante este año.

Entre ellas mencionó el encuentro de la Sociedad Argentina de Investigación Educativa realizado en Mar del Plata a principios de octubre, el Congreso Internacional de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín y el Congreso Internacional de Educación Secundaria y Educación Integral en América Latina, organizado por FLACSO.

También participó en encuentros, seminarios y otras actividades organizadas por la Universidad Nacional de Entre Ríos.

La joven explicó que estos espacios permiten compartir los avances de los proyectos mientras se encuentran en desarrollo, recibir aportes de otros investigadores y difundir el conocimiento producido.

En su caso, la investigación está estrechamente vinculada con su formación en Ciencias de la Educación y con su tarea como auxiliar docente de segunda categoría en las cátedras de la facultad.

Goettig explicó que las cátedras universitarias no se limitan a las actividades de enseñanza, sino que también desarrollan investigación y extensión. Esta última dimensión comprende el vínculo entre la universidad y la comunidad.

Desde su perspectiva, los proyectos de investigación contribuyen a actualizar los contenidos que se trabajan en las aulas, de modo que las preocupaciones y los debates académicos mantengan relación con los problemas actuales de la educación.

La universidad pública y las dificultades para investigar

Durante la entrevista con Estación Plus Crespo, Goettig también se refirió a las condiciones en las que se desarrolla actualmente el trabajo de investigación en las universidades públicas.

La estudiante manifestó que las limitaciones materiales representan una dificultad para sostener estas actividades, aunque destacó el esfuerzo de las instituciones y de las personas que participan de los proyectos para darles continuidad.

“Las condiciones materiales hoy en día son muy limitantes, pero también creemos que poder sostener estas tareas es una forma de resistencia ante estas condiciones”, expresó.

En su reflexión, señaló que continuar investigando constituye una forma de compromiso con la universidad pública y con las oportunidades que esta brinda a quienes se forman en ella.

También remarcó la importancia de que los resultados de las investigaciones puedan hacerse públicos y circular más allá del ámbito universitario, contribuyendo a la comprensión de los fenómenos educativos y al enriquecimiento de la formación profesional.

La escuela como espacio de diálogo y encuentro

Al finalizar la conversación, Jimena compartió una reflexión sobre el lugar que ocupan las instituciones educativas en la sociedad contemporánea.

Desde su perspectiva, la escuela no es solamente un ámbito de transmisión de conocimientos, sino también un espacio de encuentro entre personas con distintas experiencias, realidades y formas de pensar.

En un contexto atravesado por la digitalización de la vida cotidiana, consideró que las instituciones educativas conservan un papel importante en la posibilidad de generar vínculos, promover el diálogo y conocer realidades diferentes de las propias.

“Creo que la escuela es uno de esos espacios de resguardo, y para nosotros es muy importante sostenerla y seguir estudiándola para comprenderla mejor también”, expresó.

La participación de Jimena Goettig y Jessica Espinoza en las 33ª Jornadas de Jóvenes Investigadores permitió que dos estudiantes de Crespo compartieran sus trabajos en un encuentro internacional y se vincularan con investigadores de distintos países. Para Goettig, además, la experiencia reafirmó la importancia de investigar las problemáticas educativas actuales y de sostener los espacios de producción y circulación del conocimiento.