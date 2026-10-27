Una escuela de Crespo participa de un concurso nacional por un Desfibrilador Externo Automático: Cómo votar

Un buen número de establecimientos educativos del país, está concursando por un importante premio propuesto por la Federación Argentina de Cardiología: un Desfibrilador Externo Automático (DEA) para la escuela y, capacitación en RCP y uso del dispositivo. Son tres las escuelas que accederán a esta aparatología de emergencia, para salvar vidas. Una de las que compite, es de Crespo.

Alejandra Schell, rectora del Instituto Secundario D-198 San José, expresó a Estación Plus Crespo: "Durante el mes de septiembre tuvimos contacto con la Federación Argentina de Cardiología, que en conmemoración del Día Mundial del Corazón -que fue el 29 de ese mes-, propusieron trabajar con los alumnos de distintos cursos, precisamente en esa temática. Más que nada se apuntó al cuidado de la salud, a la prevención de enfermedades cardiovasculares, a prevenir el consumo de tabaco o del cigarrillo electrónico, es decir, proveían de bastante material para trabajar en las aulas. Una parte de ese material se trabajó principalmente con los alumnos de 6º Año, para poder generar una producción audiovisual, que en principio tenía como objetivo empezar a difundirla como pieza de concientización, pero surgió también presentarla en el concurso. Estuvimos acompañados también por un profesional, el Dr. Javier Schneider, que nos ayudó en la parte médica del tema y eso nos dio la posibilidad de poder entrar en el concurso. Somos la única escuela en Crespo que presentó una producción, pero son 150 participando desde todo el país. Sabemos que hay ciudades con más población, pero igualmente hay algunas posibilidades y veremos cómo se resuelve".

"Estamos haciendo circular por nuestras redes sociales y dentro de los integrantes de nuestra comunidad educativa, el link para votar. Hay que completar unos breves datos personales, nombre y apellido, y un correo electrónico -para asegurarse de que no se vote dos veces-, y ven además nuestra producción. Agradecemos a todos los vecinos que se sumen generando el voto -que es virtual y gratuito-, porque nos dan la posibilidad de tener más chances en el concurso", explicó la rectora.

"No tenemos un DEA (Desfibrilador Externo Automático) y creo que en Crespo no hay ninguna institución escolar que cuente tampoco. En el barrio, tenemos la posibilidad de contar con uno instalado en la estación de servicios YPF. De manera que es una linda posibilidad si lo obtuviéramos, poder brindar también esta herramienta al barrio. Sería muy interesante, muy útil", afirmó Alejandra Schell.

También habrá un jurado seleccionando trabajos presentados, chequeando si se han cumplido los objetivos y pautas del programa, para así participar del concurso.

"La fecha límite para votar es hasta el 31 de octubre, es decir, estamos a pocos días de cerrar. Y entre el 2 y el 3 de noviembre, van a estar los resultados", sostuvo y agregó: "La Fundación hará la comunicación oficial y nos llegará a las escuelas a través del correo electrónico. Lo importante, es que más allá del resultado, la Fundación Argentina de Cardiología nos abre una puerta para poder recibir capacitaciones destinadas a docentes, alumnos, es un inicio para continuar trabajando en la prevención y en los objetivos de la fundación".