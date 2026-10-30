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Cuatro detenidos en flagrancia por abigeato tras una intensa persecución policial

Personal de la Brigada Interdepartamental y de la Comisaría de Bovril interceptó a una banda tras una fuga, incautando 100 kilos de carne vacuna, un arma de fuego y una motocicleta
Policiales/Judiciales30 de octubre de 2026

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Abigeato-Bovril-detenidos

En el marco de un operativo de prevención con puntos de parada en un camino vecinal, efectivos de la Brigada Interdepartamental —a cargo de la causa— advirtieron la presencia sospechosa de un automóvil Volkswagen Gol Trend de color blanco y una motocicleta en la que circulaban dos hombres portando mochilas y un arma de fuego.

Al notar la presencia policial y la orden de detención, los ocupantes de ambos vehículos emprendieron la fuga. Las fuerzas de seguridad priorizaron el seguimiento del rodado menor, cuyos tripulantes ingresaron a la zona de vías feraces. A la distancia, el personal divisó nuevamente el vehículo blanco, del cual descendieron dos sujetos para refugiarse en una vivienda de material sin revocar, lugar al que también se sumaron los dos motociclistas.

Al aproximarse el móvil policial, los cuatro sospechosos intentaron reiniciar la huida a pie hacia las vías del tren, pero fueron rápidamente alcanzados y reducidos con la colaboración del personal de la Comisaría de Bovril.

Desde el exterior del inmueble, los efectivos observaron que en el interior había bolsas con cortes cárnicos y un arma de fuego. Tras poner en conocimiento a la fiscalía de turno, se autorizó el ingreso a la propiedad, el secuestro de los elementos de prueba y la inmediata detención de los involucrados.

Los aprehendidos son cuatro hombres. Todos mayores de edad.

Durante el procedimiento judicial dictaminado por la fiscalía, se concretó el secuestro de 100 kilogramos de cortes cárnicos vacunos, un arma de fuego calibre .22 con sus correspondientes cartuchos, una moto marca Corven Hunter 150 cc, cuchillos y un teléfono celular.

De manera complementaria, personal policial que vestía de civil logró rastrear e identificar el automóvil Volkswagen Gol Trend cuando ingresaba a gran velocidad en el domicilio de un ciudadano conocido en la zona con el alias de “El Ruso”. Sobre dicho inmueble y vehículo se solicitarán medidas judiciales correspondientes en las próximas horas.

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