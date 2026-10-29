Por una medianera, atacó a botellazos una camioneta y amenazó con prender fuego la casa del vecino

Una discordia entre residentes lindantes, escaló hasta configurar acciones que tipifican delito. Tuvo que intervenir la fuerza de seguridad y se judicializó la situación.

El Jefe de Comisaría Viale, Lucas Gutiérrez, referenció a Estación Plus Crespo: "Tomamos intervención a raíz de un llamado telefónico, mediante el cual la gente nos informaba que había una trifulca entre vecinos; aducían temor por las consecuencias, por lo que con premura nos hicimos presente. Había un ciudadano que estaba fuera de sus cabales, con un comportamiento desaforado, arrojándole botellas de vidrio a un domicilio. También advertimos la existencia de una camioneta -que estaba estacionada en el frente de esa morada-, con los vidrios de las puertas rotos y el parabrisas destruído. Con ese panorama nos encontramos al llegar y pese a los intentos de que deponga su actitud, el sujeto amenazaba con prenderle fuego la casa al propietario. Decidimos reducirlo y darle aviso inmediato a la Fiscalía, dada la circunstancia y la peligrosidad de lo que estaba ocurriendo; ya que además, la agresión manifiesta incluía la amenaza de muerte hacia la persona moradora".

Inmovilizado el atacante, la justicia ordenó acciones: "El aprehendido fue trasladado a Alcaidía Contravencional, conforme los lineamientos de la Fiscalía de Investigación y Litigación. Quedó supeditado a los delitos de Daños en flagrancia y Amenazas", confirmó el Jefe policial de esa ciudad.

La sustanciación del legajo penal permitió vislumbrar el origen de esa desmedida reacción. Al respecto, Gutiérrez explicó: "Una vez calmada la situación, se relevaron testimonios, entre ellos la denuncia del damnificado, que caracterizó al detenido como una persona problemática, que ya ha tenido incidentes con otro vecino, y ahora puntualmente, el reclamo era en torno a la medianera".

Finalmente, el barrio recobró la calma: "Eran las 20:00 aproximadamente, una franja horaria en la que mucha gente ya está en su domicilio y la que no, está regresando justamente de sus labores, con lo que el hecho motivó la observancia con temor por parte de unos cuantos vecinos", apuntó.