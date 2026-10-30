Avanza la conexión de la Ruta 12 con la Circunvalación de Paraná y prevén finalizarla en marzo de 2027

La intendenta Rosario Romero recorrió los trabajos junto al viceintendente David Cáceres y destacó la importancia de completar una intervención que permitirá descomprimir la circulación de vehículos pesados por las calles urbanas. La finalización de la obra está prevista para marzo de 2027.
Actualmente, las tareas se concentran en el ingreso al Parque Industrial por calle Miguel David, la pavimentación de ambos carriles y la construcción del paso peatonal que conecta con calle Soldado Bordón. El proyecto contempla 2.800 metros de pavimento y distintas obras complementarias, ejecutadas principalmente con fondos municipales.