Avanza la conexión de la Ruta 12 con la Circunvalación de Paraná y prevén finalizarla en marzo de 2027

La Municipalidad de Paraná continúa con la construcción de la nueva avenida urbana que conectará la Ruta Nacional 12 con la Circunvalación, una obra destinada a mejorar el ingreso sureste a la ciudad, ordenar el tránsito y fortalecer la vinculación con el Parque Industrial y el corredor bioceánico del Mercosur.

Actualmente, las tareas se concentran en el ingreso al Parque Industrial por calle Miguel David, la pavimentación de ambos carriles y la construcción del paso peatonal que conecta con calle Soldado Bordón. El proyecto contempla 2.800 metros de pavimento y distintas obras complementarias, ejecutadas principalmente con fondos municipales.

La intendenta Rosario Romero recorrió los trabajos junto al viceintendente David Cáceres y destacó la importancia de completar una intervención que permitirá descomprimir la circulación de vehículos pesados por las calles urbanas. La finalización de la obra está prevista para marzo de 2027.

Rosario Romero destacó la continuidad de los trabajos

Durante la recorrida, la intendenta recordó que el proyecto comenzó durante la gestión de Adán Bahl, con financiamiento nacional, pero debió continuar con recursos municipales tras la interrupción de los aportes en 2023.

"Es un ingreso a Paraná que se pensó hace 30 años. La gestión de Adán Bahl inició la obra con fondos nacionales. En 2023 se retiraron los aportes y resolvimos terminarla con fondos municipales, con un aporte menor en el total de la obra, pero muy importante del Gobierno Provincial, para la iluminación central", explicó.

Romero también agradeció a los contribuyentes por el acompañamiento económico que permite sostener la ejecución.

"Agradecemos a los paranaenses que, con sus pagos de tasas, ayudan a que esta obra pueda finalizarse", expresó.

La presidenta municipal anticipó que próximamente estará terminado el nuevo ingreso al Parque Industrial por Miguel David, lo que permitirá reducir la circulación por calles que actualmente presentan un importante deterioro.

"En poco tiempo vamos a finalizar con el ingreso al Parque Industrial por calle Miguel David. Actualmente, el ingreso por calle Salellas y Maya es precario, se están deteriorando mucho, pero esta obra descomprimirá el tránsito por estas arterias", sostuvo.

Una conexión estratégica para el tránsito pesado

La nueva avenida permitirá completar la Circunvalación y facilitar el acceso a Paraná desde el sureste, evitando que los camiones deban atravesar sectores de la trama urbana.

Actualmente, buena parte del transporte pesado utiliza calles y avenidas que no fueron diseñadas para soportar de manera permanente el peso y la frecuencia de estos vehículos. Esta situación acelera el deterioro del pavimento y obliga a realizar intervenciones de mantenimiento y reparación.

El viceintendente David Cáceres destacó el trabajo de los equipos técnicos y remarcó que la intervención beneficiará tanto a las empresas como a los vecinos.

"Sabemos la importancia que implica para el sector industrial y para los vecinos porque de esta manera se protegen las calles internas de la ciudad debido a que el tránsito pesado solo circulará por la ruta", señaló.

También valoró la decisión del Ejecutivo municipal de continuar una obra que consideró estratégica para el desarrollo de Paraná.

Además de mejorar la circulación local, la conexión tendrá impacto regional al facilitar el acceso al Túnel Subfluvial y a los corredores que vinculan la capital entrerriana con otras localidades de la provincia y con el corredor bioceánico del Mercosur.

Ya se colocaron 1.700 metros de carpeta asfáltica

El proyecto contempla la ejecución de 2.800 metros de pavimento, con dos carriles por sentido de circulación, además de obras de desagües pluviales, señalización y adecuaciones de las calles vinculadas con la nueva traza.

La avenida tendrá una velocidad máxima permitida de 60 kilómetros por hora y contará con semáforos y elementos de seguridad vial.

Según el informe municipal, hasta el momento se colocaron 1.700 metros de carpeta asfáltica y las capas de base negra 1 y 2 en ambas manos, lo que demandó aproximadamente 6.800 toneladas de material.

También se ejecutaron 750 metros de pavimento rígido y flexible en las calles colectoras Hernandarias, Pedro Martínez y Borges, junto con tareas de saneamiento del terreno, drenajes y 400 metros de desagües pluviales.

En el sector del paso peatonal que vinculará la nueva avenida con calle Soldado Bordón, se realizó la apertura del terraplén y la construcción de la alcantarilla. Las próximas intervenciones incluirán la conexión de luminarias y la ejecución de veredas.

El ingreso al Parque Industrial estará habilitado próximamente

El secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice, destacó que los trabajos avanzan sobre el tramo comprendido entre las calles Salellas y Miguel David.

"Estamos a pocos días de concluir el primer tramo que es el ingreso más seguro al Parque Industrial por Miguel David, tanto para el transporte, los trabajadores y los transeúntes de la zona", afirmó.

De acuerdo con el cronograma, durante la próxima semana se completará la segunda base negra en ese sector y comenzará la preparación de las banquinas para la posterior colocación de la carpeta de rodamiento.

Para realizar el empalme con el tramo ya habilitado serán necesarios cortes y desvíos de tránsito, aunque está previsto que la intersección con Miguel David se encuentre habilitada.

Por su parte, Alejandra Cumar, integrante de la Asociación de Empresas del Parque Industrial de Paraná (Asempi), valoró la intervención por su impacto sobre la circulación de camiones.

"Representa un gran avance porque hace muchos años venimos luchando para que el tránsito que viene por la ruta no ingrese al Parque Industrial", expresó.

Con la conclusión de la nueva conexión, prevista para marzo de 2027, la Municipalidad busca mejorar la seguridad vial, agilizar los accesos y reducir el impacto del transporte pesado sobre las calles de Paraná.

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