Un padre intentó apaciguar una discusión: su hijo terminó detenido

Un procedimiento en barrio Hipódromo de Santa Elena, derivó en la detención de un joven de 19 años, involucrado en un conflicto familiar, por el que fue convocada la Policía. El llamado alertaba que se encontraba ocasionando disturbios y protagonizando una fuerte discusión.

Se hizo saber a Estación Plus Crespo que al llegar, advirtieron que su padre intentó retirarlo del lugar, para evitar mayores inconvenientes. En ese contexto se produjo un forcejeo, en el que el joven intentó agredirlo físicamente.

El sujeto continuó con una actitud agresiva ante la policía, sin deponer su conducta mediante el diálogo.

Puesta en conocimiento la Unidad Fiscal en turno, se dispuso la detención del joven, por el supuesto delito de Resistencia a la Autoridad, quedando alojado en Jefatura La Paz.